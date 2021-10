De handelsoorlog tussen China en de VS is nog niet voorbij, zegt handelsgezant Katherine Tai

China ontwikkelt zich razendsnel en dat gaat deels ten koste van de Amerikaanse economie, zegt handelsgezant Katherine Tai van de Verenigde Staten. Daarom breekt ze niet met het stevige handelsbeleid van de regering van Donald Trump, die een handelsoorlog met China begon. Ze bouwt er juist op voort.

“Te lang heeft China de internationale handelsregels niet nageleefd en dat heeft de welvaart van Amerikanen en andere mensen in de wereld ondermijnd”, zei Tai maandag in Washington. In een toespraak zette ze de lijnen uit voor het handelsbeleid van de regering-Biden ten aanzien van China.

“Het wordt steeds duidelijker dat China niet van plan is om betekenisvolle hervormingen uit te voeren, om zo aan de bezwaren van de VS en andere landen tegemoet te komen”, zegt Tai. Daarom zullen de VS alle mogelijke instrumenten inzetten om dat te veranderen, kondigt ze aan. Als de problemen niet worden aangepakt, lopen de VS namelijk ‘ernstige risico’s’.

Invoerheffingen

Als handelsgezant wordt Tai aangesproken als ambassadeur en werkt ze in een kantoor niet ver van het Witte Huis. Haar voorganger Robert Lighthizer nam het voortouw in de handelsoorlog die er vanaf 2018 voor zorgde dat de VS en China invoerheffingen instelden op elkaars goederen.

Vorig jaar januari kwam er een wapenstilstand. China deed toezeggingen in het zogenoemde Fase Eén-akkoord. Het land zou diefstal van intellectueel eigendom tegengaan, veel meer Amerikaanse landbouwproducten kopen en financiële bedrijven toegang bieden tot de Chinese markt. China zal die beloftes moeten nakomen, zegt Tai.

In gesprekken met China wil ze verder de staatssteun voor Chinese bedrijven aan de orde stellen. “Zelfs nu het Fase Eén-akkoord er ligt, blijft de Chinese overheid miljarden dollars in bepaalde industrieën gieten.”

China heeft zich opgewerkt tot de tweede economie van de wereld en de armoede in het land is drastisch afgenomen. Maar volgens Tai heeft die Chinese groei dramatisch uitgepakt voor Amerikaanse werknemers en bedrijven. Zo is de Amerikaanse staalindustrie in de problemen gekomen toen China grote hoeveelheden goedkoop staal begon te produceren. Toen China een eigen industrie voor zonnepanelen opbouwde, konden Amerikaanse bedrijven de deuren wel sluiten, zegt Tai.

Wereldleider

Inmiddels heeft China 150 miljard dollar gestoken in een eigen halfgeleiderindustrie, met het doel in 2030 wereldleider te zijn. “Gezien de snelheid waarmee China veel van zijn doelstellingen heeft bereikt, zijn er veel sectoren en terreinen waarbij we niet langer op het beste kunnen hopen”, zegt Tai.

De jaarlijkse gesprekken die de VS met China voerden nadat het land in 2001 lid werd van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) hebben weinig geholpen, zegt ze. Net als de 27 Amerikaanse klachten tegen China bij de WTO. Als jurist was Tai bij enkele van die zaken betrokken.

De regering-Trump werd “geconfronteerd met de realiteit dat de dialoog en de handhaving geen betekenisvolle veranderingen opleverden”, en verhardde het beleid, zegt Tai. De suggestie dat dit beleid gefaald heeft, wijst ze af. De invoerheffingen die spullen uit China duurder maken in de VS, blijven voorlopig.

In een commentaar schrijft de Chinese staatskrant The Global Times aan een handelsrelatie met de VS te willen werken die beide landen voordelen biedt. Maar China zal geen principes opgeven en is ook niet bang voor de VS. “De handelsoorlog heeft meer dan drieënhalf jaar geduurd. China is niet zwakker geworden, maar heeft vergeleken met de VS een stap vooruit gezet.”

