De handelsoorlog doet de VS uiteindelijk zelf pijn

President Donald Trump speelt door de handelsoorlog verder op te poken een gevaarlijk spel met de Amerikaanse economie.

Als er nog economen waren die dachten dat Donald Trump het niet al te gek zou maken met zijn handelsoorlog, dan moeten die zich ondertussen eens flink achter de oren krabben. Nu de Amerikaanse president opnieuw de importtarieven voor goederen uit China heeft verhoogd, lijkt het einde van zijn spelletje blufpoker met de wereldhandel nog lang niet in zicht. Met mogelijk grote economische gevolgen: niet alleen voor China, maar ook voor de Verenigde Staten zelf.

Nadat China afgelopen vrijdag aankondigde dat het vanaf 1 september de importtarieven op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen verhoogt, voelden de beurzen al aan dat Trump met een reactie zou komen. Wall Street raakte al in mineur nog voordat de Amerikaanse president met zijn tegenzet kwam.

Tariff by tweet

Die tegenmaatregelen slingerde hij, zoals gebruikelijk, met enkele tweets de wereld in. Voor 250 miljard dollar aan Chinese goederen verhoogt hij het huidige importtarief van 25 procent naar 30 procent, vanaf 1 oktober. Daarnaast verhoogt hij ook de heffing voor 300 miljard dollar aan andere importgoederen uit China, die pas vanaf 1 september wordt ingevoerd: dit tarief gaat naar 15 procent. Eerder was deze heffing vastgesteld op 10 procent.

Het is maar de vraag of al dit geruzie goed is voor de Amerikaanse economie, iets waar Trump overigens van overtuigd is. Een van de eerste onderzoeken naar de gevolgen van de handelsoorlog laat zien dat het protectionisme van de president economisch slecht uitpakt voor de Verenigde Staten. Het welvaartsverlies dat werd veroorzaakt door de tariefsverhogingen kwam in november 2018 al uit op 1,4 miljard dollar per maand, zo schatten Amerikaanse onderzoekers in.

Zij constateerden in een studie van maart dit jaar dat de hogere importtarieven in 2018 bijna volledig betaald werden door Amerikaanse importeurs en consumenten. De exporterende bedrijven werden door de verhoogde heffingen tot dusver nauwelijks geraakt. Geen fijne constatering voor Trump, die er juist op uit is om de Chinese export met zijn tariefsverhogingen pijn te doen.

Niet of, maar hoe groot

Maar het lijkt eerder de Amerikaanse consument te zijn die de klappen opvangt. Niet alleen omdat de verhoogde tarieven aan hen werden doorberekend, maar ook omdat Amerikaanse bedrijven door de afgenomen concurrentie uit het buitenland hun kans schoon zagen om hun prijzen te verhogen.

De handelsoorlog leidde er volgens de onderzoekers in 2018 ook toe dat internationale bevoorradingsketens op dramatische wijze aangepast moesten worden. Het resultaat: 165 miljard dollar aan handel werd omgeleid of raakte verloren, waarvan 136 miljard dollar aan import en 29 miljard dollar aan export.

De vraag is dus niet of de voortwoekerende handelsoorlog met China de Amerikaanse economie en de rest van de wereldhandel schade toebrengt maar hoe groot de schade zal uitvallen.

Overigens gaat het met de handelsverhoudingen tussen de Verenigde Staten en Japan een stuk beter. Trump en de Japanse premier Shinzo Abe hebben een principeovereenkomst bereikt over handel tussen de twee landen, zo lieten zij dit weekend weten tijdens de top van de G7. Japan heeft volgens Trump toegezegd meer producten uit de VS te gaan importeren.

