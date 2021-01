De halalmarkt groeit. Zo verkoopt apotheker Mustafa alleen halal medicijnen, met succes

Het loopt nog geen storm, maar via mond-tot-mondreclame krijgt hij er toch steeds een handvol klanten bij. Mustafa Yildirim, eigenaar van apotheek Kaaikhof in Zaandam, begon vorig jaar zijn zelfgebouwde webshop halalmedicijnen.nl. Daar verkoopt hij bestaande medicijnen waarvan hij zeker weet dat ze halal zijn. “Veel mensen in de apotheek vragen hierom, bij wijze van service ben ik dat gaan uitzoeken”, legt hij uit.

Hij is niet de enige ondernemer die de halalmarkt betreed. Waren er in 2014 nog 89 bedrijven die in hun bedrijfsomschrijving of handelsnaam het woord halal gebruiken, het zijn er nu ruim 170. Al zes jaar neemt het aantal zaken dat halal werkt toe. Het aantal islamitische zaken die niet per se het woord halal gebruiken in hun bedrijfsomschrijving – maar dat waarschijnlijk wel zijn – is ook gestegen. Van 178 in 2014 naar ruim 250 dit jaar, weet de Kamer van Koophandel (KvK).

Halal producten zijn bereid volgens islamitische voorwaarden. Deze zijn binnen de hele keten van toepassing. Er geldt bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van alcohol. Daarnaast geldt een verbod op producten van varkens en dieren die niet op halal wijze zijn geslacht. Bij productie van cosmetica en medicijnen mogen bijvoorbeeld geen varkensvet, alcohol en sommige toegevoegde kleur- of hulpstoffen met e-nummers worden gebruikt.

Zorg bouwen om patiënten heen

De Kamer van Koophandel noemt het een groeimarkt en ziet halalzaken in een paar sectoren de afgelopen jaren steeds vaker terug. Zo ook in de reissector. “Gespecialiseerde reisbureaus bieden halal reizen aan met hotels die over een gebedsruimte beschikken en halal gecertificeerd voedsel aanbieden. Een kleine aanpassing in de faciliteiten kan al tot nieuwe klanten leiden”, aldus Cor Dekker, KvK-adviseur en specialist internationaal ondernemerschap in met name Turkije, Iran, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Islamitische slagers werken altijd halal, maar er komen ook steeds meer halal broodjeszaken en hippe restaurants. Er wordt geen alcohol geschonken en het gebruikte vlees is ritueel geslacht. Bij afwezigheid van halal producten geven veel moslims de voorkeur aan biologisch en vegetarisch. Winkeliers en horecaondernemers die dit aanbieden kennen een groeiende groep moslims als klanten.

Ook in de gezondheidssector is het aanbod steeds vaker halal. Het zorgsysteem in Nederland richt zich vooral op patiënten met een westerse achtergrond, terwijl inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond een andere zorgbehoefte hebben, weet de Zaanse apotheker Mustafa Yildirim. “Je kunt niet verwachten dat patiënten zich aanpassen aan jou, je moet de zorg om de patiënten heen bouwen”, is zijn ideologie.

In de zorg zit de halalservice niet alleen in medicijnen, legt KvK-adviseur Dekker uit. Cultuur en geloof spelen ook een grote rol bij vraagstukken als orgaandonatie, stamceldonatie en behandelingen om het lijden van de patiënt in de laatste levensfase te verlichten.

Halal webshop

Om de vraag van de mensen aan zijn balie goed te kunnen beantwoorden heeft apotheker Yildirim contact gezocht met bekende medicijnfabrikanten en hun gevraagd wat er in hun medicijnen zit. “Soms staat op het doosje dat er magnesiumstearaat in zit. Dat is een soort mengmiddel, maar dat kan zowel plantaardig als dierlijk zijn, in dat laatste geval is het vaak niet halal.”

Om zijn kennis te delen, en om specifieke klanten beter te bedienen is Yildirim vorig jaar zijn webshop gestart. Hij verkoopt er bestaande medicijnen waarvan hij zeker weet dat ze halal zijn. Hij krijgt er nu elke week zo’n vijf bestellingen binnen: “Vooral van mensen uit de grote steden zoals Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Meestal kopen ze paracetamols.” Winst maakt hij er niet op, maar dat komt omdat zijn prijzen nog hoog zijn. “Ik had er zo veel uitzoekwerk aan dat ik mijn tijd moest doorberekenen in de prijzen. Een pakje paracetamol is nu nog 6 euro. Mijn doel is die prijzen in het komende jaar te verlagen, door in bulk in te kopen, zodat het maar een paar cent duurder is dan in Kruidvat.” Rijk verwacht hij er niet mee te worden, daarvoor is de doelgroep niet groot genoeg denkt hij.

