De grote vraag nu winkels langzaam weer open gaan: is de anderhalvemetersamenleving wel rendabel?

De spookachtige leegte is nog niet uit de Nederlandse winkelstraten verdreven, maar voorzichtig gaan hier en daar weer wat rolluiken omhoog. Zowel zelfstandige ondernemers als grote winkelketens openen hun zaken weer – vaak gedeeltelijk en onder strikte voorwaarden. Schoenketen Van Haren opende vorige week als een van de eerste weer vrijwel al zijn vestigingen. Concurrent Bristol heropende een selectie van zijn winkels en van de buitensport- en kampeerwinkels van Bever zijn nu weer 12 van de 41 filialen in bedrijf.

Huis-, tuin- en keukenformule ­Dille & Kamille heeft alle 24 Nederlandse winkels weer open. Zo proberen hoe langer hoe meer retailers de gang er weer een beetje in te krijgen. “Dat is nu vooral belangrijk”, benadrukt Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retailing aan Nyenrode Business Universiteit. “Je moet zorgen dat je het contact met je klanten houdt, anders gaan ze aan een ander denken. Wat dat betreft is het spreiden van de klantenstroom ook weer een kans om klanten persoonlijke aandacht te geven.”

‘Je houdt toch de vaste kosten’

Koelemeijer denkt dat de afweging tussen wel of niet opengaan bij een aanhoudende ‘anderhalvemeter­economie’ heel ingewikkeld is voor retailers, zeker op de lange termijn. Op dit moment lijkt het haar sowieso de moeite waard om de deuren weer te openen. “De vaste kosten hou je toch. De huur, het vaste personeel, elek­triciteit, et cetera. Dan kun je maar beter proberen tenminste iets te ­verkopen. Je zult toch ook voorraden moeten aanvullen met nieuwe artikelen. Als je dichtgaat, loop je financieel leeg door de oude voorraden. Daar staat tegenover dat je met de eis van anderhalve meter minder mensen in de winkel kunt ontvangen en vaak ­extra beveiliging nodig hebt. Al die factoren moeten worden meege­wogen.”

Dat hebben ze bij Dille & Kamille uitgebreid gedaan, vertelt Arnout Baas, marketingmanager bij de winkelketen die veel spullen verkoopt voor in de keuken en in de tuin. “Wij geloven dat winkelen weer veilig kan. Er zijn inmiddels heldere richtlijnen en bovendien bedachten wij: we zullen toch een keer weer open moeten met die anderhalve meter. Dus we moesten er hoe dan ook mee aan de slag.”

Ook bij Bever Buitensport kwamen ze tot de conclusie dat geleidelijk opengaan het beste is: “Na eerst op ­eigen initiatief onze winkels gesloten te hebben, zijn we gaan uitdokteren hoe het weer wel kan”, zegt marketingdirecteur Hidde van der Louw. De winkels die weer open zijn, werden aangepast met onder meer plexiglas bij de kassa, handschoentjes, andere looproutes en medewerkers die continu bij de ingang staan. “Morgen gaan weer tien filialen open en uiteindelijk moet de meerderheid van onze winkels weer gaan draaien.”

‘Nog lang niet af van die anderhalve meter’

Baas berekende dat het aantal vierkante meter per klant iets kon worden verruimd en denkt op termijn ook aan ruimere openingstijden voor de filialen van Dille & Kamille, om zo de klantenstroom te spreiden. “Uiteraard allemaal binnen de richtlijnen. Ja, het is natuurlijk een klap. Wij gaan niet vrolijk fluitend doen of we blij zijn met al die pijlen op de grond. We zijn nog lang niet van die anderhalve meter af.”

Toch blijft Baas positief en kijkt hij ook naar de lichtpuntjes: “Het thuiszitten heeft het koopgedrag veranderd. De bakproducten en spullen voor in de tuin – normaal toch niet ­onze belangrijkste producten – zijn niet aan te slepen.”

75 procent rustiger

Dat enkele ketens en sommige ­lokale winkeliers hier en daar weer opengaan, heeft al direct effect, ­berekende onderzoeksbureau RMC op ­basis van passantentellingen in winkelstraten van 120 steden. Vorige week werden gemiddeld 8,4 procent meer passanten geteld dan de week daarvoor. Desondanks was het in ­vergelijking met dezelfde week vorig jaar gemiddeld 75,6 procent ­rustiger in de Nederlandse winkel­straten.

Denkt hoogleraar Kitty Koele­meijer dat deze mogelijke nieuwe werkelijkheid voor de retail rendabel kan zijn? “Dat is de grote vraag. De waarde van de fysieke winkelvloer zal opnieuw moeten worden bepaald. Waarom is de Kalverstraat zo duur? Vanwege de hoge prijs per ­vierkante meter. Maar die prijs is het nu gewoon niet meer waard.”

