De grootste platenmaatschappij ter wereld gaat naar de Amsterdamse beurs

De muziekindustrie bevond zich op een historisch dieptepunt, toen ergens in 2013 uit het niets een bod werd gedaan op Universal Music Group (UMG), de grootste platenmaatschappij ter wereld. Bekend van sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Justin Bieber. De Japanse Softbank bood zo’n 7 miljard euro, veel meer dan het platenbedrijf destijds waard was, maar tot verbazing van velen ging de overname niet door. Ondanks dat het geld er al jaren wegvloeide, zag Vivendi, het Franse moederbedrijf, nog wel muziek in UMG.

En terecht, blijkt nu. UMG klom uit het dal en gaat dinsdag naar de beurs in Amsterdam. Die beursgang brengt volgens voorspellingen minimaal 33 miljard euro op: ongeveer zoveel als Ahold waard is, of chemiebedrijf DSM. De Amerikaanse zakenbank JPMorgan rekent zelfs op een opbrengst van meer dan 50 miljard euro, meldt zakenkrant Financial Times. Moederbedrijf Vivendi verkocht eind 2019 al 20 procent van de belangen aan het Chinese internetbedrijf Tencent. Ook werd al 10 procent verkocht aan een Amerikaanse miljardair.

Hoe dan ook is duidelijk dat er de afgelopen jaren heel wat is veranderd bij UMG. In 2013 leek de platenmaatschappij nog op weg naar de afgrond. De omzetten daalden al sinds de eeuwwisseling jaar op jaar, soms wel met 20 procent. Ook concurrenten als Warner Music en Sony Music verkeerden in zwaar weer. De industrie leefde hoofdzakelijk van de verkoop van cd’s en langspeelplaten in winkels. Toen men massaal muziek begon te downloaden op internet en cd’tjes ging branden, hadden maatschappijen daar lange tijd geen antwoord op. De omzet uit de cd-verkoop daalde wereldwijd van ruim 23 miljard dollar in 2001 naar iets meer dan 5 miljard in 2013, blijkt uit cijfers van muziekorganisatie IFPI.

Auteursrechten zijn in trek

Die daling zette ook daarna voort. De hele branche leek in het moeras weg te zakken, totdat de oplossing werd gevonden: auteursrechten op liedjes. Zo kwamen streamingdiensten als YouTube en later ook Apple Music en vooral Spotify op. Via een abonnement op zo’n platform luisteren we tegenwoordig naar muziek. Ze sloten deals met de platenmaatschappijen, met UMG voorop. Dat bedrijf heeft namelijk niet alleen de grootste artiesten van deze tijd onder contract, maar ook de auteursrechten op de grootste hits uit het verleden: op muziek van Abba, The Beatles en The Rolling Stones. En nog veel meer. Auteursrechten zijn in trek. Zo kocht UMG eind vorig jaar nog voor honderden miljoenen dollars de hele catalogus van Bob Dylan.

Hits van de legendarische singer-songwriter worden jaarlijks nog altijd miljoenen keren geluisterd. Iedere keer verdient UMG geld. Zo worden de gigantische omzetdalingen van begin deze eeuw sinds een jaar of vijf beetje bij beetje gecompenseerd met de opbrengst uit de Spotify’s van deze wereld. Sterker, de industrie verdient inmiddels alweer bijna net zoveel als in 2001. En dat niet alleen. Ook in games worden veel muziekfragmenten afgespeeld. En jongeren plaatsen liedjes onder hun filmpjes op sociale media, zoals TikTok en Snapchat. Ook daardoor boert UMG goed. Vorig jaar behaalde het bedrijf een omzet van 7,4 miljard dollar: een groei van bijna 20 procent. Gestuwd door de pandemie: tijdens de lockdowns luisterden we meer naar muziek.

De verwachting is dat de markt voor muziekrechten voorlopig groeit. De Zwitserse bank UBS plaatst UMG zelfs in de categorie ‘Europese groeiaandelen‘: bedrijven die naar verwachting de komende jaren veel winst zullen gaan behalen. In datzelfde rijtje staan onder meer ook betaalbedrijf Adyen en techbedrijf ASML.

Lees ook:

Waarom Taylor Swift haar liedjes terug wil en Bob Dylan ze verkoopt

Van Taylor Swift en Prince, tot Martin Garrix en Golden Earring: veel popsterren zijn de strijd aangegaan met de muziekindustrie. Waarom? Een minicollege muziekrechten voor dummies.