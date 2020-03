De groenteboer en slager draaien nog prima, maar de bakker mist zijn zakelijke klanten

De groentewinkel, de bakker en de slager in de Amsterdamse stadionbuurt zien meer toeloop, terwijl de grote afnemers massaal hebben afgezegd.

“Ik heb mooie bloemkooltjes, wil je er twee?” vraagt Alexander Sol (44) aan de mevrouw aan de andere kant van de telefoonlijn. “Verder nog wensen op het groente en fruitvlak, mevrouw?” Hij noteert nog tien kiwi’s. Sol is de eigenaar van groentewinkel Jan Leegwater in de Amsterdamse stadionbuurt, vlak bij het Olympisch stadion. “We krijgen veel meer bestellingen dan normaal, vooral van oudere mensen”, vertelt Sol, nadat hij de telefoon heeft neergelegd. “Ook als het weinig is, brengen we dat even langs.”

Het virus komt al dichtbij, zegt Sol. Een stel dat om de hoek woont van de groentewinkel zit nu in quarantaine, omdat ze het coronavirus op wintersport hebben opgelopen. “Wij zetten het eten voor de deur en zij betalen via internet.”

Sol draagt sinds de coronacrisis handschoentjes, net als de rest van zijn medewerkers, maar hij heeft geen maximum gesteld aan het aantal klanten in de winkel. “Ik vind dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om het afstand houden. Je ziet ook dat mensen buiten wachten als het in de winkel al vrij vol is.”

Beeld Olaf Kraak

Beeld Olaf Kraak

Elke dag kerstverkoop

Toen de eerste coronamaatregelen door de regering werden aangekondigd, veranderde het koopgedrag van de klanten vrijwel direct. “Vanaf dat moment zien we elke dag kerstverkoop”, zegt Sol. “De supermarkt kan de vraag niet aan en ik krijg daar de overloop van.”

Inmiddels denkt Sol ook dat hij meer aanloop heeft vanwege het thuiswerken. “Ik zie veel meer mannen die even boodschappen gaan halen: het is het uitje van de dag.” Ook denkt Sol dat de thuiswerkende mens meer eet. “Gewoon uit verveling. En wat natuurlijk ook een rol speelt: hier in Amsterdam Zuid gaan mensen normaal gesproken wel twee keer per week uit eten. Dat kan nu niet meer.” Vooral citroenen en gember vliegen de winkel uit, zegt Sol. “Kennelijk denken mensen dat ze daar gezond van blijven.”

Sol heeft ook een financiële tegenvaller door het virus. “De kantoren en de kinderdagverblijven waaraan ik leverde, hebben voorlopig opgezegd. Maandag heb ik mijn laatste levering gedaan.” Gelukkig voor Sol wordt dit ongeveer gecompenseerd door de hogere omzet in de winkel. “Nu maar hopen dat wij bij een lockdown open mogen blijven, net als de supermarkten.”

‘Je merkt de angst bij de mensen’

Verderop in de buurt ziet Bert Blankendaal (63) van de gelijknamige bakkerij zijn omzet wel fors teruglopen. “Het begon afgelopen vrijdag met mailtjes en telefoontjes van bedrijven en scholen, die allemaal dicht gingen. Normaal brengen we ons brood rond bij zo’n dertig bedrijven hier in de buurt, maandag waren dat er nog maar tien. Een paar kantoren waren alsnog dicht: vergeten af te zeggen.”

Blankendaal runt de zaak met zijn vrouw en zijn twee zoons. “We hebben geen werknemers, dus wat dat betreft kunnen wij weinig met de noodmaatregelen. Zoals het nu gaat, kunnen we de vaste lasten nog wel betalen. Maar ja, we moeten ook iets voor onszelf over houden. Ik probeer te besparen door de oven eerder uit te zetten.” Gelukkig heeft Blankendaal nog wel wat geld achter de hand. “Maar als dit maanden gaat duren, loopt het vast”, zegt hij gelaten.

Hamsteraars waren er vooral de eerste dagen, zegt Blankendaal. “Je merkte de angst bij de mensen. Dan namen ze zes halfjes brood mee, in plaats van een halfje.” Een paar klanten vroegen of Blankendaal nog wel genoeg meel kon krijgen. “Ik heb ze uitgelegd dat het geen oorlog is: met de aanvoer is niets mis.” Nog steeds zijn er wat meer klanten in de winkel dan anders. “Dat zijn de thuiswerkers, die nu doordeweeks brood nodig hebben.” Blankendaal bezorgt nu ook thuis, vooral bij oudere mensen. “Daar rekenen we verder geen kosten voor, zelfs al is het maar een halfje brood.” Wat Blankendaal merkt: klanten hebben in deze tijden meer behoefte aan een praatje. “Iedereen wil toch even zijn hart luchten over wat er gaande is. Zeker mensen die alleen wonen.”

Bij slagerij Sikking & Zoon een paar straten verderop is het zo druk dat er juist nauwelijks tijd meer is voor een praatje. “Normaal zijn we een gezellige, vrolijke slagerij die daar de tijd voor neemt, maar nu hebben we het gewoon te druk”, zegt Mike Sikking (27). “Klanten kopen veel meer dan anders en wij maken alles zelf. Ik heb gisteravond laat toch maar weer even een bouillon opgezet, want anders is het straks weer op.”

Premier Mark Rutte heeft meerdere malen gezegd dat hamsteren niet nodig is, maar Sikking begrijpt wel dat mensen het doen. “Zeker als je ziet wat er in andere landen gebeurt. Je wil niet straks uren in de rij staan voor je eten. Ik heb zelf ook dertig biopotjes eten ingeslagen voor mijn dochter van tien maanden.”

Sikking vraagt de klanten met een briefje om buiten te wachten als er vier klanten in de winkel zijn. “Ook vragen we mensen om zo veel mogelijk te pinnen. En wordt er toch contant betaalt dan gebruiken we daarna desinfectiegel. We moeten de hygiëne in deze enge horrorfilm goed in de gaten houden.”

