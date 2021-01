De ‘groene’ wijze waarop Tesla (eindelijk) winst maakt

Elon Musk heeft het hem gelapt. Stekkerautofabrikant Tesla heeft voor het eerst in zijn nog vrij korte bestaan meer dan een half miljoen auto’s geproduceerd. Voor het eerst ook sloot het Amerikaanse bedrijf een jaar af met winst: 721 miljoen dollar zelfs.

Het begint erop te lijken dat Musk, visionair, bekend om zijn grote mond, zijn wilde voorspellingen en een serie niet of te laat waargemaakte beloftes, dan toch zijn gelijk gaat halen. Dat Tesla echt groot wordt. Zoals het er ook naar uitziet dat er misschien toch een heel klein beetje logica zit in de gigantische koerssprong die het aandeel Tesla vorig jaar maakte: van 83,67 dollar op 31 december 2019 naar 705,67 dollar een jaar later (en 863 dollar afgelopen woensdag).

Door die enorme koerssprong is Tesla op de beurs nu meer waard dan het Japanse Toyota, dat al ruim tachtig jaar auto’s maakt en vorig jaar 9,5 miljoen exemplaren produceerde: negentien keer zo veel als Tesla. Ook de beurswaarde van het Volkswagen-concern, dat vorig jaar 9,3 miljoen wagens afleverde, is lager dan die van Tesla. Door die koerssprong werd Musk, nog altijd grootaandeelhouder van Tesla, op papier trouwens de rijkste man ter wereld, vermogender nog dan Jeff Bezos (Amazon) en Bill Gates.

Beleggers zijn dol op groei

Ja, Tesla groeide vorig jaar hard. De jaaromzet van de autopoot, verreweg het grootste onderdeel van het bedrijf, schoot met 31 procent omhoog naar ruim 27 miljard dollar. Tesla bouwde vorig jaar 509.000 auto’s 38 procent meer dan in 2019. Het zijn groeipercentages waar gearriveerde firma’s als Toyota en Volkswagen natuurlijk nooit aan toekomen. En beleggers zijn dol op groei.

Bovendien groeit Tesla dit jaar door. In december opende Tesla een fabriek in Sjanghai en dit jaar (of later, dat kan bij Tesla natuurlijk ook) volgen nieuwe fabrieken in Berlijn en in Texas. Door die nieuwe fabrieken zal Tesla zijn modellen aanmerkelijk goedkoper kunnen produceren dan tot nu toe, liet Musk bij de presentatie van Tesla’s resultaten over 2020 weten. En jawel, in principe wordt een Tesla voor Duitsers en Nederlanders goedkoper als die in Berlijn van de band rolt en niet in Fremont, Californië moet komen.

Verkoop van emissierechten

Maar is Tesla, ondanks zijn nog altijd bescheiden productie, nu een gearriveerde autofabrikant geworden? Nou nee. Ja, er werd een winst behaald van 721 miljoen dollar. Maar in die winst zit een wel heel bijzonder onderdeel: inkomsten uit de verkoop van emissierechten.

Auto’s van autoproducenten, General Motors en FiatChrysler bijvoorbeeld, mogen een bepaalde hoeveelheid vervuilende stoffen uitstoten. Maar als die diesel- en benzine-auto’s meer uitstoten dan die hoeveelheid, moeten de fabrikanten daarvoor emissierechten kopen. Die kunnen ze kopen, bijvoorbeeld bij fabrikanten van auto’s die weinig of niets uitstoten. Bij Tesla dus. Verkoop van die rechten leverde Tesla vorig jaar 1,5 miljard dollar op.

Die emissierechten zijn al jaren een belangrijke inkomstenbron voor Tesla (in 2019: 594 miljoen), maar kregen tot nu toe niet veel aandacht. Maar in 2020 waren die inkomsten wel heel hoog. Sterker nog, je kan zeggen dat het autobedrijf erop drijft. Want zonder die inkomsten zou Tesla weer dieprode cijfers hebben geschreven. Niet zo diep- en dieprood als in 2017 (een verlies van 1,89 miljard) en in 2018 (976 miljoen). Maar bijna wel net zo rood als in 2019 (een verlies van 862 miljoen).

Concurrentie zit niet stil

Tesla mag dus groeien, en snel ook, maar een stabiel, winstgevend concern is het nog niet. Bovendien ligt de nadruk sinds vorig jaar meer op goedkopere modellen (Model 3) dan op de duurdere. De concurrentie zit niet stil en fabrikanten presenteren de ene nieuwe e-auto na de andere. Dan doemt ook een ander scenario voor Tesla op. Dat concurrenten niet alleen veel meer stekkerauto’s verkopen dan nu, maar ook dat Tesla’s inkomsten uit emissierechten zullen afnemen.

