De gekte op de woningmarkt slaat over: overbieden op een huurhuis kan nu ook

Zelf weten ze van de prins geen kwaad. We maken alleen maar ‘transparant’ wat sowieso al gebeurt, maar tot nu toe achter de rug van woningzoekenden om, zeggen de mensen achter huurwoningsite Rebid.nl. Via die site kan iemand die een huurhuis zoekt een bod doen. ‘Bepaal zelf de huurprijs voor jouw nieuwe woning’, heet dat op de site. Wil je meer kans maken op een huis, is de suggestie, bied dan een hogere huur dan anderen.

Op de site stonden op woensdag 83 woningen te huur, vooral in de grote steden. De verhuurder betaalt 950 euro om op de site terecht te kunnen, voor huurders is bieden gratis. Ze kunnen meteen zien hoe ver ze moeten gaan. Op een huis in de Amsterdamse Pijp, 40 vierkante meter, aanvankelijk aangeboden voor 1600 euro, is al een huur van 1825 euro geboden. ‘Zo realiseer jij altijd het optimale rendement’, zo prijst Rebid.nl zijn werkwijze aan bij verhuurders.

Niet verrassend heeft de Woonbond, de belangenbehartiger van huurders, er geen goed woord voor over. Dit is een teken dat het ook op de huurmarkt ‘uit de klauwen loopt’, zegt woordvoerder Marcel Trip.

Maar ook de IVBN, de vereniging van grote vastgoedbeleggers, is helder. Directeur Frank van Blokland spreekt van een ‘exces’. “Zo introduceer je de praktijken van de oververhitte koopmarkt op de huurmarkt. De schaarste wordt gebruikt om hogere huren te realiseren. Met goed verhuurderschap heeft dat niets te maken.”

De Woonbond hoort wel vaker verhalen over makelaars die een aspirant-huurder voorhouden: doe 100 euro boven op de huur, dan is het huis voor jou. “Dat dat onderhands gebeurt, is niet goed”, zegt Trip. “Maar het wordt er niet beter van dat het nu ‘transparant’ gebeurt. Dit draagt bij aan de normalisatie van zulke praktijken. Het jaagt de huren op.”

De Woonbond ziet er een nieuw bewijs in dat ook de huren in de vrije sector begrensd moeten worden. In de sociale sector wordt de huurprijs bepaald via het puntenstelsel, waarin de kwaliteiten van een woning gewogen worden. In de vrije sector (met huren hoger dan 752 euro) gelden zulke regels niet. Trek dat puntenstelsel door naar de vrije sector, zegt de Woonbond al een tijdje, dan ban je uitwassen uit.

En dat is precies waar de professionele vastgoedfondsen bang voor zijn. “Rebid zet de vrije sector in een kwaad daglicht”, zegt IVBN-directeur Van Blokland. “Dat geeft de politiek extra aanleiding om de huren te reguleren.” Met name linkse partijen voelen veel voor regulering. Maar dat zou fnuikend zijn voor de bereidheid van professionele beleggers om geld te steken in nieuwbouw, waarschuwt Van Blokland.

Rebid.nl zelf wijst alle kritiek van de hand. De ervaring van de afgelopen anderhalf jaar leert dat een huis vaker voor minder dan de vraagprijs wordt verhuurd dan voor een hogere huur, zegt mede-oprichter Daniël Raadschelders. “Het klopt dus niet dat we de prijs opjagen, verhuurders kiezen meestal niet voor het hoogste bod. Voor hen is het belangrijker dat ze snel een huurder vinden en leegstand voorkomen.”

Ja, de afgelopen weken trekt de huurmarkt aan, dankzij expats die terugkomen na de coronacrisis. Raadschelders: “Als daardoor de huren te hard oplopen, gaan we kijken hoe we daar iets aan kunnen doen”.

