De G7 houdt alle kikkers in de kruiwagen en tekent een gedenkwaardig belastingakkoord

Zeven ministers van financiën hebben zaterdag gedenkwaardige handtekeningen gezet. De VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië en Japan zijn het er nu officieel over eens dat het afgelopen moet zijn met de belastingontwijking door grote bedrijven. ‘Een huzarenstukje.’

Dankzij het akkoord tussen de zeven belangrijkste economische landen van de wereld, op China na, ligt er nu de afspraak dat bedrijven wereldwijd minimaal 15 procent belasting betalen over hun winsten. Zo’n internationaal minimumtarief moet het voor bedrijven minder aantrekkelijk maken om belasting te ontwijken via zogeheten brievenbusfirma’s in landen met een gunstig fiscaal klimaat. Nederland is zo’n land en dus hebben tal van internationale concerns hier hun officiële hoofdkantoor, dat in de praktijk vaak weinig meer is dan een postbus.

“Ik ben zeer verheugd te kunnen aankondigen dat de ministers van financiën van de G7 vandaag na jarenlange besprekingen een historische overeenkomst hebben bereikt om het mondiale belastingstelsel te hervormen”, zei de Britse minister van financiën, gastheer van de G7-top in Londen, Rishi Sunak. Ze waren daar op initiatief van de Amerikaanse president Joe Biden.

De G7-landen willen dat techbedrijven als Facebook, Amazon en Google, maar ook onder meer autofabrikanten, heffingen over hun winst betalen in de landen waar ze die winst ook daadwerkelijk hebben behaald. Nu worden die winsten volop verschoven naar fiscaalvriendelijke oorden. Het gaat er volgens de Britse minister om dat ‘de juiste bedrijven de juiste belasting op de juiste plaats betalen’.

‘Staar je niet blind op brievenbusmaatschappijen’

“De plannen zijn zonder meer historisch te noemen”, zegt Raymond Adema, universitair docent (internationaal) belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij spreekt van een huzarenstukje. “Men heeft een hoop werk verzet om iedereen binnenboord te krijgen en te houden. Dat zie je wel terug: er is een aantal – overigens niet onbegrijpelijke – uitzonderingen en bijzonderheden in opgenomen. Maar veel landen hebben er ook iets bij te winnen. En de afgelopen jaren hebben laten zien dat je dan tot afspraken kunt komen.”

Adema denkt dat meespeelt dat er nu een andere president zit in de Verenigde Staten: “De verkiezing van Biden lijkt te hebben geholpen. De Amerikaanse opstelling is hierdoor gewijzigd.”

Ook Maarten de Wilde, hoogleraar internationaal belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vindt het akkoord van voorname betekenis: “Met dit akkoord is een grote stap gezet in de beteugeling van belastingconcurrentie, zeg maar de competitie tussen landen via belastingheffing om investeringen aan je grondgebied te binden.” Met een minimumtarief kunnen landen met hun belasting niet verder omlaag dan een afgesproken norm.

De aanpak van de zogeheten brievenbusconstructies was volgens beide experts al voor dit historische akkoord in gang gezet. Adema: “Ik denk dat je je niet moet blindstaren op brievenbusmaatschappijen.” Minstens even belangrijk is wat hij de aanpak van ‘resterend misbruik’ noemt, ofwel belastingontwijking via andere constructies. Ook De Wilde wijst erop dat ontwijking via brievenbusmaatschappijen al enige tijd wordt aangepakt, ook in Nederland: “En in de EU wil de Europese Commissie de maatregelen via EU-wetgeving invoeren. De volgende stap is nu de G20.”

Nog veel technische details

Want de deal is nog niet helemaal in kannen en kruiken. Er moet nog over veel technische details worden beslist. De G7-landen zullen proberen de steun van de G20 te krijgen. Dat is de uitgebreidere club van grote economieën, waar China wél in zit, net als onder meer een aantal grote Zuid-Amerikaanse landen. Volgende maand in Venetië komt de G20 bijeen. De regeringsleiders van de G7 komen vanaf komende vrijdag bijeen en kunnen dan bouwen op het voorwerk dat hun ministers van financiën dit weekend hebben gedaan.

De G7 heeft ook ingestemd met het principe van een wereldwijde minimum vennootschapsbelasting voor grote bedrijven van tenminste 15 procent. Ook dat helpt om belastingontwijking harder aan te pakken. Dat was tot nu toe altijd lastig, aangezien de VS geen onderscheid wilde maken tussen digitale en andere bedrijven, terwijl Europa de wens heeft om techbedrijven expliciet aan te pakken. Een definitief akkoord wordt mogelijk pas dit najaar bereikt, ook omdat sommige landen eerst nationale wetten moeten aannemen.

