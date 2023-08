De flexwoningen van De Jonge worden amper gebruikt, maar ligt dat wel aan de woningen?

Van de 2000 flexwoningen die Hugo de Jonge heeft laten bouwen om het woningtekort aan te pakken staan 1900 nog stof te happen in een opslag, meldt de Volkskrant. Er zijn te weinig keuzemogelijkheden, is de kritiek. Onzin, zegt hoogleraar Peter Boelhouwer.

“Er is helemaal niet mis met die woningen”, zegt de hoogleraar woningmarktbeleid aan de TU Delft. Er is genoeg keuze, in vorm en grootte. En de woningen zijn gebouwd door verschillende bouwers. “Allemaal bekende jongens die goed aangeschreven staan”, weet hij.

“De woningen zijn ook nog eens stukken beter dan de tijdelijke containerwoningen die we de laatste jaren hebben gezien. Ze voldoen aan alle criteria.” Waarom gemeenten ze dan toch niet plaatsen? “Wat ze nu niet zeggen is dat ze bang zijn om een locatie aan te wijzen voor zulke tijdelijke woningen, uit angst voor kritiek van omwonenden.”

Want dat zie je op veel plekken gebeuren, legt hij uit. “Zodra er flexwoningen moeten komen dan komt er ook bezwaar, veel meer dan bij gewone woningbouw. Omdat omwonenden bang zijn dat er groepen worden gehuisvest die overlast geven.” Dat maakt gemeenten terughoudend met het aanwijzen van plekken, zegt hij. “Ze zijn als de dood voor die kritiek.”

Niet in mijn achtertuin

Ligt het er ook niet aan dat er weinig geschikte locaties zijn om de woningen te kunnen plaatsen? Boelhouwer denkt van niet. “Er zijn locaties voor. In Nederland is negen procent met woningen bebouwd. Het is politieke onwil om daar niets aan te doen.”

Volgens Wim Reedijk van Expertisecentrum Flexwonen speelt het ‘not in my backyard-principe’ hier zeker mee. “Omwonenden zien soms van tevoren allerlei obstakels, ze denken bijvoorbeeld dat er gekke mensen komen wonen, in de praktijk valt dat altijd mee.”

Volgens Reedijk is het ook veel te vroeg om dit als een flop te zien. “Een normaal woningbouwproject duurt al snel 4 of 5 jaar. De flexwoningen van De Jonge zijn er pas een paar maanden. Gemeenten moeten ook voor deze tijdelijke woningen procedures doorlopen. En deze manier van woningen aankopen is nieuw, gemeenten en woningcorporaties kennen dit niet, dus willen ze het eerst goed uitzoeken.”

De businesscase is ook niet zo makkelijk, gaat hij verder. “Je zet deze tijdelijke woningen ergens neer voor een bepaalde periode, vaak zo’n 10 tot 15 jaar. En gemeenten weten niet of ze die daarna kunnen verkopen, of ergens anders kunnen neerzetten zodat de exploitatie ook doorloopt. Dat zijn grote vraagstukken”, legt Reedijk uit.

De rekensom

Volgens hem zijn gemeenten gewoon nog aan het rekenen. Zowel hij als Boelhouwer denkt dat de flexwoningen die nu nog in de opslag staan wel geplaatst zullen worden. “Het aantal bouwvergunningen daalt terwijl het aantal mensen dat een huis zoekt niet afneemt. Uiteindelijk zijn die woningen hard nodig”, zegt Boelhouwer.

Bovendien is het financiële risico niet groter dan bij normale woningbouwprojecten. De overheid heeft afgesproken dat als gemeenten en investeerders na de eerste periode verlies leiden met de tijdelijke woningen – omdat ze ze niet kunnen verkopen of ergens anders kunnen plaatsen – de overheid 60 procent en de gemeente 25 procent van het verlies aan de exploitant (de woningcorporatie of investeerder) terugbetaalt, zegt Reedijk.

Er zijn twee gemeenten die al ja hebben gezegd, waaronder Delft. Daar staan nu 84 woningen in een u-vorm op het oude voetbalveld aan de Mozartlaan. Er wonen Oekraïense vluchtelingen. Die mogen er in ieder geval de komende 3 tot 4 jaar blijven wonen. Daarna wordt een nieuwe bestemming voor de woningen gezocht, vertelt een woordvoerder. “Het zijn mooie woningen. Hier willen starters ook wel wonen hoor.”

Delft had om te beginnen al weinig last van kritiek van omwonenden. “We hebben een inloopavond georganiseerd en er waren eigenlijk alleen zorgen over de onveilige verkeerssituatie, daar hebben we naar geluisterd en rekening mee gehouden.”

Andere gemeenten, zoals Lansingerland en Utrecht hebben zelf een bestelling voor flexibele woningen geplaatst, weet Boelhouwer. “In Utrecht bouwen ze complexen met 200 woningen. Een deel daarvan verhuren ze aan Utrechters die een huis zoeken. Een ander deel is bedoeld om vluchtelingen op te vangen.” Diversiteit in bewoners zorgt voor meer draagvlak in de gemeente, ziet hij daar.

