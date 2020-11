De extra mooie kerstpakketten komen dit jaar aan de deur – of via e-mail

In de uitgestorven kantoortuinen van Nederland wordt het een eenzame Kerst. Maar het jaarlijkse kerstpakket willen we niet aan ons voorbij laten gaan. Werkgevers bestellen ze massaal en geven – als een soort doekje voor het coronabloeden – extra aandacht aan een ‘persoonlijk geschenk voor in huis’.

“Wij merken aan alles dat bedrijven iets extra’s voor hun personeel willen doen in tijden dat we elkaar niet meer ontmoeten bij het koffieautomaat”, zegt Bart Poierrié, directeur van Kerstpakketten.nl, volgens eigen zeggen de grootste op het gebied van kerstpakketten voor bedrijven. “Vergeleken met vorig jaar hebben wij nu 20 procent meer klanten.” Uiteindelijk verwacht hij 200.000 kerstpakketten te verkopen. Een aardige hap uit de taart van een markt die in totaal goed is voor 5,5 miljoen pakketten. Poierrié: “Wij hebben hier een hal van 5000 vierkante meter met vijf inpakbanen maar we komen ruimte tekort. Ik had net een klant die 900 pakketten wilde. Je kunt er bijna niet op anticiperen.”

Het valt Poierrié op dat de samenstelling van de kerstpakketten afwijkt van eerdere jaren en veel meer is gericht op huiselijke gezelligheid. “De spelletjes en de borrelplanken zijn niet aan te slepen. Veel is gericht op thuis samenzijn.” Een rondgang door de webshop van Kerstpakketten.nl leert dat het ideale kerstpakket het liefst zo weinig mogelijk met werken te maken heeft. Het is vooral chips en bier dat de kerstklok slaat. Er is zelfs een ‘wireless’ pakket dat alles bevat om een appeltaart te maken, inclusief ovenhandschoen. “Met dit kerstpakket wireless kan je werknemer tijdens de kerstvakantie even helemaal offline gaan”, luidt de begeleidende tekst.

Meer liefde van werkgevers voor personeel

Poierrié denkt dat corona niet de enige oorzaak is van de kerstpiek. Volgens hem komt de drukte ook doordat bedrijven alles online bestellen en veel minder bij fysieke groothandels als Makro en Sligro. “Ik ben blij dat wij sinds 2003 helemaal op online zijn overgegaan. Dat zet alleen maar verder door. Over vijf jaar zijn showrooms met kerstpakketten niet meer nodig.”

Een voorproefje van wat er allemaal te koop is aan relatiegeschenken, was in september te zien op de Leveranciersdagen 2020 in de Expo van Houten. De trend tekende zich ook daar af dat werkgevers tegenwoordig meer liefde lijken te stoppen in de cadeautjes die zij hun personeel geven. Prullaria maken vaker plaats voor ‘iets persoonlijks’ of in ieder geval een geschenk waar mensen iets aan hebben. Iets ‘verantwoords’ ook, of iets gezonds, bijvoorbeeld een banaan of appel met het logo van de firma erop.

Kerstpakket via een link in de mail

Bedrijven geven ook meer aan kerstpakketten uit, weet John-Michael Swaab van PromZ, dat de Leveranciersdagen al twintig jaar organiseert. “In 2016 gaven bedrijven gemiddeld nog ruim 44 euro uit aan een pakket, in 2018 en 2019 was dat al boven de 50 euro.” Ook Kerstpakketten.nl meldt gemiddeldes van rond de 50 euro per pakket, oplopend tot wel 150 euro. Of die trend dit jaar doorzet, betwijfelt Swaab, omdat de pakketten immers niet in één bulk naar kantoor gaan maar allemaal apart naar de huisadressen van de werknemers: “De bezorgkosten zullen gedeeltelijk van het budget van het pakket afgaan. Om de verzendkosten te drukken denk ik dat er ook meer cadeaubonnen verstuurd zullen worden, wellicht zelfs via een link in een mail.”

Swaab is het niet eens met Poierrié, die stelt dat online de fysieke showroom overbodig gaat maken: “Als je een bedrijf of instelling hebt met drieduizend medewerkers en je geeft een pakket van 50 euro per persoon, dan wil je wel weten wat je weggeeft. Dat wil je zien, ruiken en proeven.”

Afstemming marketing en personeelszaken

Hoewel de vraag naar een betere kwaliteit spullen in kerstpakketten groeit, vindt Swaab dat bedrijven nog tekortschieten in het verzilveren van hun imago via het geschenk. “Het kerstpakket moet veel meer geïntegreerd worden met de in- en externe communicatie van een bedrijf. Als een onderneming de focus legt op milieu en het kerstpakket bestaat uit alleen maar producten in plastic verpakking, dan hebben de afdelingen marketing en personeelszaken iets niet goed afgestemd.”

