De Europese Centrale Bank werkt aan een digitale munt. ‘Dat kan over vier jaar realiteit zijn’

De Europese Centrale Bank (ECB) kan over vier jaar de beschikking hebben over een eigen digitale munt. Dat zegt ECB-preses Christine Lagarde. Een digitale munt biedt volgens de centrale bank mensen een makkelijkere toegang tot betalingen en stimuleert innovatie. Ook is het idee ontstaan om zo niet de controle te verliezen over het betalingsverkeer aan bijvoorbeeld de Libra van Facebook. De ECB is bang dat dat soort initiatieven uiteindelijk de stabiliteit van de euro in gevaar kunnen brengen.

De ECB staat nu op het punt een analyse vrij te geven van de 8000 ontvangen reacties in een openbare raadpleging over de mogelijke lancering van een digitale munt. Die analyse wordt naar het Europees Parlement gestuurd. Daarna is de beslissing over het al dan niet doorzetten van praktijkexperimenten aan het bestuur van de ECB. De tweede beslissing, of een digitale munt daadwerkelijk wordt ingevoerd, volgt zes maanden tot een jaar daarna, aldus Lagarde.

Volgens de Française is het vooral zaak dat de lancering van een eigen digitale munt goed gebeurt. “Dat zijn we aan de Europeanen verplicht”, zei ze in een interview met Bloomberg TV. “Het hele proces, laten we realistisch zijn, zal volgens mij nog vier jaar duren. Misschien iets meer.”

Speciaal onderzoeksteam

De ECB kondigde ruim een jaar geleden aan samen met een aantal andere centrale banken de mogelijkheden te bestuderen om eigen cryptomunten op te zetten. Een speciaal onderzoeksteam wil onder meer weten in wat voor situaties cryptomunten een voordeel opleveren. Een digitale euro zou bijvoorbeeld kunnen helpen om de gevolgen van extreme gebeurtenissen – zoals natuurrampen of pandemieën – te verzachten, wanneer traditionele betalingsdiensten mogelijk niet langer functioneren.

Ook wordt gekeken naar functionele en technische ontwerpkeuzes en hoe verschillende digitale munteenheden onderling kunnen ‘samenwerken’. De digitale euro moet even betrouwbaar worden als bankbiljetten, aangezien ze beide door een centrale bank worden uitgegeven, meldt de ECB. De betrokken banken willen ook kennis over opkomende technologieën delen.

Volgens de ECB-preses gaat het niet alleen om een technische inspanning die moet worden geleverd, maar ook om een fundamentele verandering. “We moeten ervoor zorgen dat we geen enkel systeem afbreken, maar verbeteren.” Contant geld zal ook beschikbaar blijven, voegde ze eraan toe.

Een belangrijk verschil tussen de digitale munt van de ECB met de huidige cryptomunten is dat de laatstgenoemden (nog) niet gereguleerd zijn. Een digitale euro is dat wel. Dat betekent dat er wel controle is of geld niet wordt witgewassen of gebruikt voor onder meer het financieren van terrorisme. Lagarde zei ook dat ze de recente invoering van een digitale munt door de Bahama’s, de Sand Dollar, nauwlettend in de gaten houdt.

