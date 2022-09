De Europese Centrale Bank voert grootste renteverhoging ooit door

Extreme omstandigheden vragen om extreme maatregelen, moeten ze in het hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben gedacht. Gedwongen door een enorm hoge inflatie heeft het ECB-bestuur donderdagmiddag besloten om haar belangrijkste rentetarief gigantisch te verhogen, liefst met 0,75 procentpunt. Zo’n grote renteverhoging, bedoeld om de bestedingen van bedrijven en consumenten af te remmen en daarmee ook de inflatie, is in de hele bestaansgeschiedenis van de ECB nog niet voorgekomen.

Nu kan het nog, zullen de bestuursleden ook hebben gedacht. Vanwege de dalende koopkracht van veel mensen verwachten veel economen namelijk een recessie de komende maanden. Vanaf dat moment kan de Europese economie er eigenlijk geen renteverhoging meer bij hebben. Een hogere rente knijpt namelijk ook economische groei af.

Ook in Nederland rekenen economen op krimp

De ECB zelf rekent momenteel op slechts 0,9 procent groei in 2023, een forse bijstelling naar beneden sinds de vorige raming in juli. Voor Nederland rekenen economen van de Rabobank ook op krimp, vanaf eind dit jaar. In een donderdag gepubliceerd rapport gaan zij uit van 0,2 procent groei in Nederland voor 2023.

Dus de rente snel en hard verhogen vóór het zover is, was het credo vandaag in Frankfurt. Al kan de ECB niet uitsluiten dat er later dit jaar nog enkele nieuwe, kleinere renteverhogingen aankomen.

Energieprijzen

De noodzaak is duidelijk. In augustus lagen de consumentenprijzen in de eurozone 9,1 procent hoger dan een jaar daarvoor, zo bleek vorige week uit de laatste meting van het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat percentage is vooral zo hoog door de hoge energieprijzen, en die zullen waarschijnlijk niet eeuwig doorstijgen. Maar ook de kerninflatie, geschoond van de vaak schommelde voedsel- en energieprijzen, is met 4,3 procent momenteel erg hoog.

In juli werd de rente al met een half procentpunt verhoogd. Dat was de eerste renteverhoging door de ECB sinds 2011. De nieuwe historisch grote stijging van donderdag kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Enkele ECB-bestuurders, waaronder de Nederlandse Klaas Knot, hadden hun voorkeur daar de afgelopen tijd al openlijk voor uitgesproken.

Lagarde zal later vanmiddag een persconferentie geven.

