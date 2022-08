De EU kan cryptobedrijven niet controleren omdat er te weinig deskundigen zijn

Nu duidelijk is hoe de Europese wet eruitziet die cryptobedrijven in het gareel moet houden, staat de EU voor de volgende uitdaging: mensen vinden die gaan controleren of cryptoaanbieders die nieuwe wet ook gaan naleven. De zoektocht verloopt moeizaam.

Mede door het gebrek aan expertise binnen de Europese bankautoriteit EBA, die het toezicht voor een belangrijk deel op zich zal nemen, lukt het niet om de zogeheten Markets in Cryptoassets Regulation (Mica) over anderhalf jaar al in te voeren, zoals gepland. Dat zei José Manuel Campa, voorzitter van de EBA, vorige week tegen de Britse zakenkrant Financial Times.

Bedrijven betalen beter

Deskundigen met de digitale en technische kennis die nodig is om de sector te controleren, zijn schaars. Dus kan de toezichthouder niet genoeg werknemers aannemen. Daarnaast heeft de toezichthouder moeite om het huidige personeel te behouden. Bedrijven bieden betere salarissen.

Een ander probleem is dat de cryptosector zo ‘in beweging’ is, dat Campa pas tegen 2025 in kaart verwacht te hebben op welke bedrijven en welke muntsoorten hij precies toezicht moet houden. “In deze snel veranderende markt loopt regulering constant achter de feiten aan”, zei hij.

Digitale portemonnee

Bij cryptobedrijven kunnen klanten euro’s wisselen voor bitcoins of andere virtuele muntsoorten en opslaan in een digitale portemonnee. Onderzoeksbureau Ipsos telde eind vorig jaar 1,2 miljoen Nederlanders die zo’n muntsoort hebben, van wie 8 procent een waarde in crypto bezit van omgerekend 10.000 euro of meer.

Gewone banken moeten zich aan regels houden, dus cryptoaanbieders ook, is het idee. Sinds twee jaar is er daarom al een Europese richtlijn en moeten de nationale toezichthouders – hier: De Nederlandsche Bank (DNB) – in beeld hebben welke cryptoaanbieders in eigen land allemaal actief zijn. Lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze die registratieplicht invullen.

In Nederland moeten de 29 cryptobedrijven, net als gewone banken, voldoen aan veiligheidseisen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Zo moeten klanten bij transacties kunnen aantonen dat zij zijn wie zij zeggen te zijn, bijvoorbeeld door te videobellen. Zonder die aanvullende verificatieregels kunnen cryptotransacties vrij anoniem gedaan worden. Dat maakt de sector gevoelig voor crimineel geld.

Cryptogastvrij Malta heeft geen verificatieregels

Maar die Europese richtlijn kwam op kritiek te staan omdat toezichthouders in andere landen soepeler regels hanteren. In het cryptogastvrije Malta bijvoorbeeld zijn zulke verificatieregels niet verplicht, dus hebben bedrijven daar een concurrentievoordeel op hun Nederlandse collega’s.

De lidstaten onderhandelen momenteel om dit soort verplichtingen voor cryptoaanbieders in de hele EU gelijk te trekken. Over een deel van deze Europese wetgeving bereikten ze vorige maand al een akkoord. Dat deel gaat over het beschermen van burgers.

Zo krijgen cryptobedrijven straks een zorgplicht, legt Teunis Brosens uit, hoofd digitale zaken bij ING. “Waarom doet een klant aan cryptohandel? Heeft die klant wel een goed beeld van wat crypto precies is? Bedrijven moeten een dossier opstellen waarin dit soort vragen beantwoord staan”, zegt Brosens.

Buffer aanhouden

Daarnaast moeten de grotere cryptobedrijven een buffer gaan aanhouden – vergelijkbaar met wat een gewone bank moet doen om het risico om een bankrun te dekken.

Vanwege het belang om de cryptosector, vaak omschreven als het Wilde Westen van de financiële wereld, beter te controleren, maakt Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, zich achter de schermen sterk om het toezicht sneller te starten. Misschien dit jaar al. Maar dat lukt dus niet, ziet de EBA.

De EBA gaat het toezicht samen uitvoeren met nationale toezichthouders. Hoe die verdeling eruitziet, is nog onduidelijk. Een kritiekpunt, zegt Brosens, is dat nationale toezichthouders straks dezelfde wet gaan volgen, maar die naar eigen inzicht kunnen interpreteren. In Malta mogelijk soepeler dan in Nederland.

