De ene winkel staat op omvallen door corona, de ander floreert juist

Als het over de staat van het Nederlandse winkelbestand gaat, is dat meestal geen vrolijk verhaal. Althans niet voor de winkelstraat. Wel voor de digitale winkelsnelweg. De consument beweegt zich duidelijk meer en meer richting online. Ook al voordat Covid-19 zich in het land meldde.

Het virus heeft die trend in een stroomversnelling gebracht. De stad ingaan, getooid met verplicht mondkapje, is op het moment nu eenmaal geen pretje. Daar profiteren webwinkels als Bol.com, Wehkamp, Otto en Coolblue van en daar lijdt de stenen winkel onder.

Daar staat tegenover dat buurtwinkels opleven in deze crisis. Er blijkt een grote behoefte te zijn om lokale winkeliers te steunen. Stellen dat de gehele detailhandel op zijn gat ligt door corona, voert dus te ver. Ondernemers tonen zich vaak creatief door de bedrijfsvoering om te gooien naar het ‘nieuwe normaal’. Of door brutaalweg iets nieuws te beginnen. Voorbeeld: in het gebied tussen Heiloo en het Gooi zitten sinds kort twee dames achter het stuur van hun Winkel op Wielen, een moderne variant op de klassieke SRV-wagen. ‘Als mensen niet naar de winkel kunnen komen, dan brengen we de winkel wel naar de mensen’, is het motto.

Grenzeloos retailen

Olaf Zwijnenburg, retailspecialist bij Rabobank: “De cijfers laten duidelijk ‘corona-effecten’ zien maar die verschillen sterk per sector. Doe-het-zelf, elektronica en wonen profiteren sterk van de consument die meer thuisblijft, thuis werkt en met zijn huis bezig is. De grote klappen vallen in de schoenen- en modesector.”

De grootbank publiceert maandelijks een update over de detailhandel en geeft daarbij tips hoe winkelbedrijven in kunnen spelen op de omstandigheden. Als het aan de sectorspecialisten van Rabobank ligt, doen retailers er verstandig aan om verder te kijken dan hun winkel lang is, zogezegd. ‘Grenzeloos retailen’ noemt de bank dat. Winkels die een bepaalde formule voeren, zouden die kunnen ‘uitrekken’ om op die manier toch te kunnen doen wat ze altijd al deden.

De bank kijkt daarbij ook letterlijk over de grens met een voorbeeld uit het buitenland. Het Amerikaanse bedrijf Lululemon, een keten die is gespecialiseerd in yoga, is gestart met de verkoop van slimme spiegels in zijn winkels. Daarin kunnen gebruikers zichzelf zien als een virtuele fitnessinstructeur en zo thuis sportlessen volgen, zoals yoga, fitness of kickboksen. Ook kunnen klanten van Lululemon een wedstrijdje doen voor de spiegel tegen virtuele tegenstanders.

Ze moeten er wel hun portemonnee voor meenemen: de intelligente spiegel kost zo'n 1500 dollar. In eigen land is elektronica-keten Coolblue een zakelijke dienst voor thuiswerkplekken begonnen. Werknemers kunnen nu bijvoorbeeld een laptop bestellen waarbij de rekening rechtstreeks naar de werkgever gaat.

Digitale strategie

Rabobank adviseert winkeliers met een fysieke winkel steevast om daarnaast ook een digitale strategie te ontwikkelen. Niet alleen voor nu, maar ook ‘over corona heen kijkend’. Andersom gaan webwinkels steeds vaker over tot het openen van filialen van steen. Coolblue doet dat al een tijdje en onlangs opende fietsenmerk Muto, eigendom van Stella, een stenen winkel in Amsterdam. Meubelconcern Leen Bakker maakt sinds kort gebruik van het platform van de Amerikaanse reus Amazon, dat dit jaar een Nederlandse webwinkel opende. Het is, kortom, vaker én-én.

Zwijnenburg: “De toekomst van retail is de naadloze integratie van online en offline commercie waarbij de klant volledig centraal staat. De mobiele telefoon is daarbij de sleutel die die twee werelden met elkaar verbindt.”

De meeste winkeliers zullen zich deze dagen echter vooral het hoofd breken over vandaag en morgen. Hoe komen zij zo goed mogelijk de feestdagen door? Zwijnenburg: “Normaal gesproken is dit hét moment om gezellig te winkelen en worden er hele grote omzetten gedraaid. Corona helpt daar niet in mee en ik vrees voor fysieke winkels dat vooral online aankopen enorm toenemen.”

