De ene na de andere klap voor de economie, maar de beurs blijft overeind. Hoe kan dat?

Welkom in de corona-era, waarin groeiende werkloosheid en economische krimp gewoon hand-in-hand gaan met records op de beurs. Afgelopen dinsdag brak de Amerikaanse S&P 500-index (het gewogen koersgemiddelde van de vijfhonderd belangrijkste bedrijven aldaar) door zijn vorige all time high uit februari van dit jaar. En ook in Nederland staan beursindices op het oog mijlenver af van de predicaten die Nederlandse plan- en statistiekbureaus op de economie plakken. We horen berichten over economisch ‘ongekend harde klappen die nog lang zullen nadreunen’, terwijl de Amsterdamse AEX-index al maanden rond de 560 punten slingert (vergelijkbaar met een jaar geleden).

Dat roept twee vragen op. Hebben beleggers zich nu officieel helemaal losgezongen van de realiteit? En heeft de stand van de beurs nog wel voorspellende waarde, geeft hij nog weer hoe de economie er over een paar maanden bij ligt?

De nieuwe economie

Eigenlijk meer dan ooit, kun je concluderen uit de analyse van Paul Koster, voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters. Feitelijk neemt de beurs een voorschot op ‘de nieuwe economie’, één waarin mensen meer digitaal werken. “Door corona is de digitale transformatie in een stroomversnelling gekomen, waardoor techaandelen het nu heel goed doen. Facebook, Amazon, Google, dat zijn bedrijven die heel mooie groei- en winstcijfers publiceren.” De bedrijven uit de techclub zijn goed voor bijna 20 procent van het gewogen gemiddelde van de S&P 500-index in Amerika. Gaat het goed met de grote techboeren, dan gaat het goed met de koers van die hele index.

Natuurlijk was de digitalisering – meer thuiswerken, meer gebruik van online opslagmogelijkheden en wat al niet meer – er ook zonder het virus wel gekomen, maar dan had die transformatie wel veel langer geduurd, zegt Koster. “Je ziet nu dat beleggers die verwachte groei, die eigenlijk verspreid lag over de komende jaren, allemaal en ineens voor dit jaar incalculeren.”

In Nederland zitten natuurlijk geen Googles en Facebooks, maar ook hier zijn wel bedrijven die profiteren van de versnelde digitalisering. Denk aan chipfabrikant ASML uit Eindhoven, betaalbedrijf Adyen of halfgeleiderfabrikant ASMI. Zo reflecteren de mooie beurscijfers dus vooral de versnelde overgang naar het nieuwe, digitale, normaal.

Lijden

Evengoed gaat het met andere sectoren slecht. Dat zie je niet altijd direct aan de gewogen gemiddeldes, maar wel in de individuele beurskoersen. “Luchtvaartbedrijven, cruiseliners, bierbrouwerijen, die hebben wel degelijk te lijden”, zegt Koster. En de verwachte werkloosheidcijfers zijn ook wel degelijk in hun beurskoersen verwerkt, zegt hij, zodat die koersen alsnog weerspiegelen hoe de reële economie erbij ligt.

Zo is een aandeel KLM niet alleen minder waard omdat er vanwege virusuitbraken minder veilige vliegbestemmingen zijn, maar ook omdat beleggers verwachten dat mensen, vanwege baanverlies, volgend jaar minder geld hebben om een ticket te kunnen kopen.

Natuurlijk is het techsucces niet de enige reden waarom het gemiddeld lekker gaat. Het beleid van centrale banken speelt ook mee, zeker nu, tijdens de coronacrisis. Zij pompen veel nieuw geld in de economie om die goed draaiende te houden. Daardoor dalen de rentes overal. Dat betekent weer dat beleggers op lange termijn weinig rendement vangen op het uitlenen van geld, op het kopen van obligaties dus. Sparen is met die lage rentes al helemaal niet aantrekkelijk meer. Wil je je geld zien groeien, dan word je haast automatisch naar de aandelen gedreven. Die daardoor in prijs stijgen.

Dat beursindices wereldwijd drijven op de techkurk, betekent volgens Koster dat die indices ook ‘een geweldige klap’ kunnen krijgen als blijkt dat de sector toch minder hard groeit dan ingecalculeerd. “Daarom hoor ik om mij heen ook vaak de vergelijking met de internetbubbel in 1999, die kort daarop klapte. Volgens mij is de situatie nu wel anders. Toen wisten we nog niet hoeveel winst die internetbedrijven gingen maken. Dit keer zijn er al wel heel hoge winstcijfers bekend van de techbedrijven uit het vorige kwartaal.”

