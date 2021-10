De elektrische auto breekt door: voor het eerst meer stekkerauto’s dan diesels verkocht in de EU

De elektrische auto breekt door in de EU. Bijna een op de tien nieuwe auto’s die in de zomermaanden (juli-september) op kenteken werden gezet, was een stekkerauto zonder verbrandingsmotor. Bijna even gewild waren de plug-in hybrides (oplaadbaar, deels elektrisch). Benzine-auto’s, en vooral diesels, verliezen terrein op de Europese automarkt.

In totaal werden in drie zomermaanden 212.582 elektrische auto’s op kenteken gezet in de 26 landen van de EU. Een jaar geleden waren dat er nog 135.663. Die stijging kwam grotendeels op conto van grote autolanden als Duitsland, Frankrijk en Italië. In de eerste negen maanden van dit jaar verdubbelden de verkopen van e-auto’s in de hele EU bijna.

Opvallende uitzondering op de Europese trend is Nederland, waar de e-autodichtheid overigens wel hoger is dan in de meeste andere EU-landen. In de eerste negen maanden werden er 29.924 op kenteken gezet. Dat was maar 3,7 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Die sterk tanende groei is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van het verdwijnen van subsidies. Tot januari 2021 kregen mensen die een e-auto aanschaften een lagere bijtelling – eind 2020 was er een run op elektrische auto’s om dat voordeeltje nog even binnen te slepen. Ook raakte de subsidie voor een aankoop van een stekkerauto snel op. In veel landen krijgen mensen die een e-auto kopen een of andere vorm van subsidie.

Plug-in- en hybrides maken opgang

Plug-inhybrides (stekkerauto’s met een elektrische én een verbrandingsmotor) werden in Nederland in 2021 wel flink meer verkocht dan in 2020, een trend die in heel Europa zichtbaar is. Zowel in Nederland als in de EU steeg de verkoop van plug ins met 130 procent.

Nog populairder zijn de gewone hybrides, zonder stekker, waarvan de accumotor door remmen wordt opgeladen. In de hele EU werden er in de eerste negen maanden van dit jaar bijna 1,5 miljoen afgezet. Dat was bijna net zo veel als het aantal verkochte diesels.

In de drie zomermaanden werden zelfs voor het eerst méér hybrides dan diesels op kenteken gezet. Dat kwam deels doordat diesels uit de gratie raken en de verkopen sterk teruglopen: in landen als België, Italië, Frankrijk, Duitsland en ook Nederland met meer dan 50 procent vergeleken met de zomer van 2020.

35 procent minder benzineauto’s verkocht

Benzineauto’s blijven het meest verkocht in Europa. In het derde kwartaal waren dat er ruim 855.000: 35 procent minder dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Bijna vier op de tien in de EU verkochte auto’s rijden op benzine.

Het marktaandeel van benzine- en dieselauto’s tezamen ligt nu nog net boven de 50 procent. Daarbij past wel de aantekening dat gewone hybrides voor het overgrote deel op benzine rijden en maar een beetje op de restenergie die vrijkomt tijdens het rijden en remmen. Dat geldt – maar dan in mindere mate – ook voor plug-inhybrides.

Het aantal verkochte nieuwe auto’s in Europa lag in de zomer fors lager dan in de zomer van 2020: 2,16 miljoen tegen 2,77 miljoen stuks. Dat heeft mogelijk te maken met de problemen die veel fabrikanten hebben om aan chips te komen. Zo meldde de Franse autobouwer Renault vrijdag dit jaar ongeveer een half miljoen minder auto’s te zullen maken dan eerder was geraamd.

