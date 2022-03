De eerste grote Tesla-fabriek in Europa is geopend, nu wil het bedrijf zijn concurrenten serieus uitdagen

Tesla heeft de eerste auto’s geproduceerd in de nieuwe fabriek bij Berlijn. Twee jaar na de start van de bouw van de zogenoemde gigafactory in Brandenburg werden dinsdag dertig volledig elektrische modellen van het type Y Performance in ontvangst genomen door de nieuwe eigenaars. Met de ingebruikname van het enorme complex wil de Amerikaanse autofabrikant een serieuze aanval doen op de Europese gevestigde orde.

Een grote productielocatie in Europa is hard nodig, omdat het marktaandeel van het merk van Elon Musk onder druk is komen te staan, weet Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING. “In Europa heeft vooral Volkswagen een inhaalslag gemaakt en is het voor Tesla belangrijk om te kunnen meegroeien met de markt. Door de elektrische entree van fabrikanten als Audi, BMW, maar ook Volvo en anderen, is Tesla's marktaandeel bij nieuwe auto’s teruggelopen.”

Bouw verliep niet zonder slag of stoot

In de nieuwe fabriek – de vijfde grote Tesla-fabriek wereldwijd – wil het batterij-elektrische automerk de massaproductie een flinke zet geven door jaarlijks een half miljoen auto's te bouwen voor de Europese markt. En dat uitgerekend in autoland Duitsland. De bouw van de eerste echte Tesla-fabriek in Europa verliep bepaald niet zonder slag of stoot. Het terrein van 300 hectare ligt in Grünheide, in een natuurrijk gebied ten oosten van Berlijn. Door protesten en het evalueren van het effect van de fabriek op het milieu door de Duitse overheid werd de opening uitgesteld. De bedoeling was aanvankelijk dat al afgelopen zomer Tesla's van de band zouden rollen.

Er kwam een vergunning nadat Tesla water bij de wijn deed. Volgens een persbericht van de elektrische pionier werkte het autobedrijf samen met lokale autoriteiten en verenigingen ‘om te zorgen voor minimale overlast voor wilde dieren en om het bestaande dennenbos te vervangen door een bos dat bestaat uit 60 procent hardhout, waardoor het robuuster, diverser en ecologisch waardevoller werd’.

Op termijn gaat Tesla de Brandenburg-locatie ook gebruiken voor de productie van batterijen, maar voorlopig is de eerste zorg van het merk om zo veel mogelijk auto's te kunnen bouwen voor de Europese consument. Sectoreconoom Luman: “Tesla heeft de wereldwijde jaarproductie fors weten te verhogen tot ruim 930.000. Maar voor verdere groei zijn nieuwe productielocaties nodig. De locatie in Berlijn is daarbij belangrijk omdat de Europese markt voorop loopt in elektrificatie.”

Tekorten aan chips, kabels en kabelbomen

Maar ook voor de nieuwe gigafactory is massaproductie nog geen gelopen koers. De orderportefeuilles van autofabrikanten zijn goed gevuld, de vraag naar batterij-elektrische auto's is het probleem niet. Dat zijn de aanhoudende tekorten in de productieketen. Luman: “Naast chips zijn er nu door de oorlog in Oekraïne tekorten aan kabels en kabelbomen. Tesla heeft de afgelopen tijd net als andere fabrikanten naar oplossingen voor chiptekorten gezocht door bijvoorbeeld niet-veiligheidsgevoelige functionaliteiten later in te bouwen. Veel van de ‘uitbouw’ in Europa zal afhangen van de productieprestaties en van het netwerk van leveranciers dat Tesla voor de nieuwe vestiging opbouwt.”

Lees ook:

Doorbraakjaar voor Tesla: e-auto’s leveren eindelijk veel winst op

Tesla lijkt zijn beloftes waar te maken. De productie van de stekkerautofabrikant schiet omhoog en de winst deed dat vorig jaar ook.