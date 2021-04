De een wil gas erop, de ander de rem. FNV Horeca en FNV Zorg staan qua versoepelingen lijnrecht tegenover elkaar

Elise Merlijn vindt het onbegrijpelijk: hoe kan het kabinet nou de coronamaatregelen versoepelen terwijl de werkdruk voor het ziekenhuispersoneel ongekend hoog is? De bestuurder van FNV Zorg en Welzijn vindt dat de kabinet Russisch roulette aan het spelen is met de ziekenhuiszorg. Merlijn: “Er is enorme personeelskrapte. De zorgmedewerkers mogen maar minimaal vakantiedagen opnemen, de roosters zitten vol gaten en dan zegt het kabinet: doe die terrassen maar open.”

Merlijn is écht boos: “Het is bizar wat er plaatsvindt in ziekenhuizen. Mensen overnachten op de spoedeisende hulp, patiënten worden vervroegd naar huis gestuurd om plek te maken, veel operatiekamers zijn gesloten. Ik zie de wanhoop in de ogen van het personeel. Wat wil het kabinet? Dat patiënten straks voor een gesloten ziekenhuisdeur staan?”

Vakbondsbestuurder Merlijn zit regelmatig met de minister van medische zorg, Tamara van Ark, om tafel en deelt dan haar zorgen. “Van Ark luistert dan met veel respect en spreekt mooie woorden, maar uiteindelijk besluit het kabinet toch gewoon voor versoepeling van de maatregelen. Minister Hugo de Jonge zegt dan dat er mooie cijfers te zien zijn in de ziekenhuizen. Dan denk ik: wat zeg je nou? Het is bijna code zwart.”

In dezelfde vakbond is echter ook een heel ander geluid te horen, bij FNV Horeca. Zij pleiten er al lange tijd voor dat cafés en restaurants meer mogelijkheden moeten krijgen om gasten te ontvangen. Dus vóór verruiming van de coronamaatregelen. Wat vindt FNV-zorg-bestuurder Merlijn daarvan? “Dat is hun goed recht. FNV Horeca komt op voor hun achterban, de ondernemers, en ik voor de mijne: het ziekenhuispersoneel.”

Maar het zou toch enorm helpen als de vakbond met één mond praat? Merlijn: “Ik denk dat we dat al doen. Ons belang is dat werknemers – zowel in de horeca als in de zorg, maar ook in het onderwijs of bij de politie – goed en veilig kan werken. Ik vraag me wel af hoe blij het horecapersoneel is, dat straks honderden gasten moet bedienen met alle risico’s van dien.”

Edwin Vlek, bestuurder bij FNV Horeca, zegt dat het personeel van cafés prima veilig kan werken. “Er is veel minder contact dan in een supermarkt. Bovendien is het buiten. En door alle aanpassingen op het terras is de kans op besmetting met corona echt heel klein. Want weet wel, ook bij FNV Horeca staat gezondheid op één. Maar het is ook belangrijk dat mensen hun rekeningen nog kunnen betalen. Veel personeel in de horeca werkt op flexibele basis en heeft het echt zwaar nu.”

Ook Vlek ziet geen probleem dat elke sector binnen de vakbond haar eigen beleid voert en voor de belangen van haar eigen achterban opkomt. “Ik begrijp dat het schuurt als de ene afdeling persberichten stuurt met koppen als: ‘Opening gehele horeca is topprioriteit’ en de andere afdeling: ‘Maatregelen versoepelen onbegrijpelijk'. Maar er is binnen de FNV wel ruimte voor beide geluiden.”

FNV Horeca ziet het openen van de terrassen als een goede eerste kleine stap die snel opgevolgd moet worden door écht perspectief voor de hele horeca. Veel horecagelegenheden beschikken immers niet over een terras. Horecabestuurder Vlek: “Het kabinet moet er continu op gewezen worden dat de sector die qua omzetten en arbeidsplaatsen het hardst getroffen is door de coronamaatregelen, zowel economisch als sociaal topprioriteit verdient bij verdere versoepelingen.”

FNV-Zorgbestuurder Merlijn begrijpt haar collega: “Want uiteindelijk neemt het kabinet de beslissingen, niet de vakbond. Noch FNV Zorg noch FNV Horeca gaat over wat er gebeurt. Wij proberen alleen het kabinet te beïnvloeden.”

