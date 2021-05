De economie veert weer op, maar (nog) niet voor iedereen

Onder normale omstandigheden zou het een dramatisch gegeven zijn. Nederlandse consumenten gaven in het eerste kwartaal van 2021 ongeveer 8,5 procent minder geld uit dan een jaar eerder. Horeca, cultuur en vervoer kregen de grootste klappen. Maar ook bij het kopen van kleding en spullen voor in huis waren consumenten terughoudender. Ook in vergelijking met de laatste drie maanden van 2020 was de teruggang aanzienlijk: 3,5 procent. Wie naar alleen deze kille cijfers kijkt, kortom, krijgt een behoorlijk gitzwart beeld van de staat van de Nederlandse economie.

Maar aan de cijfers zit ook een andere kant. Kwartalen laten zich in tijden van een coronapandemie slecht met elkaar vergelijken. De corona-ernst begon immers pas aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 echt door te dringen: we vergelijken de strenge lockdown van begin dit jaar dus deels met een periode dat er op economisch gebied nog niets aan de hand was. Dit geldt in mindere mate ook voor een vergelijking met het laatste kwartaal van 2020. Pas in de tweede helft van die periode werden de coronaregels weer veel strenger - nog even los van het feit dat consumenten rond de feestdagen veel extra geld uitgeven.

Herstel in zicht

Toch is het totaalplaatje van het eerste kwartaal allesbehalve rooskleurig. De algehele economie kromp licht, met 0,5 procent, ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020. Dat komt vooral door de verminderde consumptie: de investeringen van de overheid én de opbrengsten uit handel dempten de neergang. Tegelijkertijd was het beeld bij zwaar getroffen sectoren als cultuur en recreatie nog slechter dan eind vorig jaar. Ook hier spelen de (nog) strengere maatregelen waarschijnlijk een rol.

Tegelijkertijd mag er juist de laatste twee maanden weer langzaam meer: de niet-essentiële winkels en terrassen mogen weer open. Ook publieksevenementen gaan met behulp van (snel)testen weer af en toe door. Dat is in de statistieken voor het einde van de lange coronawinter nog niet terug te zien. Maar het maakt wel dat het CBS in de meest actuele cijfers - het ‘conjunctuurbeeld’ van mei - vooral een voorzichtig herstel ziet. Zo nam zowel het consumenten- als het producentenvertrouwen in april toe. Het producentenvertrouwen ligt zelfs alweer boven het langjarig gemiddelde.

Lees ook:

Arbeidsmarkt is ineens weer ‘ouderwets’ krap: minder werklozen en meer vacatures

Niet alleen de economie veert weer op, ook de arbeidsmarkt begint weer ouderwets krap te worden. Werkgevers zitten om nieuw personeel verlegen, terwijl het aantal werklozen sterk afneemt.