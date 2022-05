De economie krabbelt op, maar deze struikelblokken kunnen het herstel bederven

De Nederlandse economie nadert het punt waar het was gebleven voor de pandemie roet in het eten gooide. Althans, als wordt gekeken naar betaalgegevens van bedrijven, zoals het aantal verstuurde en geïnde facturen.

Uit een analyse van de betaalcijfers van 250.000 bedrijven, constateert bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet dat de economie uit het coronadal klimt. Er werd in maart nog altijd minder intensief handel gedreven dan in het virusvrije januari 2020 maar er zijn ook branches waar het nu zelfs beter gaat dan toen.

De horeca floreert

Vooral restaurants en cafés maken een ware inhaalslag. Het hogere aantal verstuurde- en geïnde facturen in maart, wijst volgens het databedrijf op economisch herstel en toenemend vertrouwen in de economie. “Een factuur is een reflectie van het handelsverkeer tussen bedrijven. Hoe harder de economie draait, hoe meer facturen wij ontvangen”, verklaart data-chef Joris Peeters van Dun & Bradstreet. “Aan de hand van betalingsverkeer tussen bedrijven onderling kunnen wij poolshoogte nemen.”

Altares hanteert een index die uitgaat van januari 2020 en waarbij 100 punten het ijkpunt is. Branches die daar nu boven scoren doen het beter dan toen. Wie eronder duikelt is nog niet boven Jan. De conclusies van de dataspecialist zijn niet gekoppeld aan consumentenbestedingen of het bruto nationaal product (BNP).

In december 2021 stond de 100 punten-index die het databedrijf hanteert voor cafés en restaurants nog op 81.3, inmiddels is dat 100.7. “Dat wil zeggen dat deze branche momenteel méér handel bedrijft dan vóór de coronacrisis. Het is de enige branche die deze claim kan maken.”

Overcorrectie of blijvend herstel?

Volgens Peeters zullen de komende maanden uitwijzen of deze index het resultaat is van een overcorrectie (‘we mogen weer’), of dat cafés en restaurants blijvend hersteld zijn van de crisis. “Maar ik vermoed dat Nederlanders, na een harde lockdown, een inhaalbeweging maken.”

Bij winkels was al eerder sprake van herstel. Op de index waarbij 100 punten in januari 2020 het ijkpunt is, scoorde de detailhandel in het laatste kwartaal vorig jaar 84 punten. Begin dit jaar zette de zogenoemde ‘handelsintensiteit’ verder door. De winkelbranche presteert nu nog maar 5 procentpunt minder dan voor de coronacrisis.

Dinsdag meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek al dat het aantal fysieke winkels - met name in de sector eten en drinken - voor het eerst sinds 2010 weer toeneemt.

Niet te vroeg juichen

Aan het drukkere betaalverkeer in de bouwsector ziet Peeters dat ook die sector opkrabbelt. De bouw behoorde tot de hardst getroffen sectoren. Naast de pandemie kampen bouwbedrijven met vertragingen en annuleringen door stikstofregels en ook de gestegen grondstof- en brandstofprijzen hinderen de branche. Desondanks ziet Altares Dun & Bradstreet aan de factuurstromen dat ook de bouw weer opleeft.

Toch moet niet te vroeg worden gejuicht, waarschuwt Peeters. Los van het enorme tekort aan personeel in vrijwel de gehele Nederlandse economie, zijn er genoeg struikelblokken en onzekerheden die het herstel nog kunnen bederven.

“We weten namelijk niet wat macro-economische ontwikkelingen als de oorlog in Oekraïne, voortdurende lockdowns in China of de inflatie met de economie gaan doen. Dat, maar ook de terugtrekking van coronasteun, gaat ongetwijfeld invloed hebben. We neigen daarom naar voorzichtig optimisme, maar zijn heel benieuwd of de stijgende trend zomaar doorzet van april tot juni.”

