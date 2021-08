De economie groeit als nooit tevoren, zijn we echt bijna over de coronadip heen?

De Nederlandse economie vertoonde in het tweede kwartaal van dit jaar een nooit eerder vertoonde groeispurt, zo blijkt uit het driemaandelijkse overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De export groeide met 14 procent, consumenten gaven ruim 9 procent meer geld uit. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) ging in een jaar tijd met liefst 9,7 procent omhoog.

Maar bij die op het oog rooskleurige cijfers hoort ook een enorm voorbehoud. Ze vergelijken de situatie immers met het tweede kwartaal van vorig jaar, een periode vol beperkingen, somberte en coronaschrik. “Normaal zouden we zeggen dat we in een hoogconjunctuur zaten, of dat de recessie voorbij is", benadrukt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. “Maar dat zijn termen voor normale economische tijden: dit is echt anders dan anders.”

Nederland doet het internationaal heel behoorlijk

Omdat de vergelijking met een jaar geleden lang niet het hele verhaal vertelt, kijkt het CBS ditmaal ook met bovengemiddelde interesse twee jaar terug: naar het tweede kwartaal van 2019, vóór de coronacrisis begon. De Nederlandse economie benadert het niveau van destijds over de hele linie alweer behoorlijk. Na de enorme dip in 2020 ligt het bruto binnenlands product (BBP) nog 0,4 procent onder het niveau van 2019. Daarmee doet Nederland het in internationaal perspectief heel behoorlijk: in de Verenigde Staten is de economie alweer iets gegroeid ten opzichte van twee jaar terug, maar de meeste Europese landen laten een grotere krimp zien.

Zijn we dan nu alweer bijna over de coronadip heen? Er zijn best indicatoren die daarop wijzen: het vertrouwen van consumenten en producenten neemt toe en er staan ongekend veel vacatures open. Maar kanttekeningen zijn er ook, schetst Van Mulligen. De eerste: in 2019 voorzagen we nog een gestage economische groei voor 2020 en 2021. “Al met al zijn we dus een paar procent minder rijk dan we toen dachten.”

Waar de coronacrisis wél een ravage heeft aangericht

En misschien wel belangrijker: juist in de vergelijking met 2019 blijkt hoe ongelijk groei en krimp zijn verdeeld. Wie de cijfers in sectoren als cultuur en recreatie, zakelijke dienstverlening en industrie tegen 2020 afzet, ziet vooral goud blinken. Ze scoren allemaal een plus van tussen de 10 en 15 procent. Maar pak de cijfers van een jaar eerder erbij, en het wordt onmiddellijk duidelijk waar de coronacrisis een ravage heeft aangericht. Terwijl de industrie nu al bijna 4 procent is gegroeid ten opzichte van 2019, is de sector ‘cultuur, recreatie en overige dienstverlening’ met meer dan 30 procent gekrompen. De groei van het afgelopen jaar valt daar dus nog in het niet ten opzichte van de ongekende krimp van een jaar eerder.

Zo extreem zijn de cijfers in andere sectoren niet, al heeft dat ook te maken met de categorieën die het CBS aanhoudt. Onder ‘zakelijke diensten’ vallen bedrijven die amper door corona geraakt werden, maar bijvoorbeeld ook reisbureaus in zwaar weer: per saldo leverde dat een krimp van 2,8 procent ten opzichte van 2019 op. Ook de krimp in zwaar getroffen sectoren als horeca en personenvervoer wordt wat geluwd door beter presterende bedrijven in de categorie ‘handel, vervoer en horeca’, die afgezet tegen twee jaar geleden met 3 procent is gekrompen.

