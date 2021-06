De economie draait zo goed dat ze binnenkort zonder overheidssteun kan, vindt DNB

De Nederlandsche Bank heeft de geselende werking van de pandemie op onze economie consequent te zwart in gezien, moet ze inmiddels concluderen. Terugkijkend bleken de rekenmeesters van de toezichthouder telkens te pessimistisch bij het opstellen van hun ramingen.

Maandag presenteert DNB juist een positief rapport over de stand van de Nederlandse economie. Dit jaar zit er 3 procent aan economische groei in het vat, en volgend jaar komt daar nog eens 3,7 procent bovenop. Het blijft een raming, en kent dus de nodige onzekerheden, maar het lijkt erop dat Nederland zelfs nog dit jaar terug komt op het economische niveau van net vóór corona.

DNB adviseert het nieuwe kabinet dan ook om na het derde kwartaal van dit jaar te stoppen met de overheidssteun aan bedrijven. Het Centraal Planbureau kwam eerder ook met die aanbeveling. Stopzetten van de steun zou wel betekenen dat er dan wat meer bedrijven gaan omvallen. Maar dat is in feite niets meer dan ‘een correctie’ op het ongewoon lage aantal faillissementen tijdens de periode van ruime overheidssteun, zei DNB-directielid Olaf Sleijpen maandagmorgen in een toelichting aan de pers.

Werkloosheid gaat hard stijgen

Het aantal beschikbare banen zal ook iets omlaag gaan als bedrijven niet meer aan het overheidsinfuus komen te liggen. Niet veel, de werkgelegenheid krimpt dit jaar naar verwachting met 0,2 procentpunt. Daarna groeit de arbeidsmarkt weer.

Gek genoeg lijkt de werkloosheid wél wat structureler te gaan stijgen. Vorig jaar bedroeg het werkloosheidspercentage 3,8 procent, dit jaar lijkt dat iets te dalen naar 3,6 procent van de beroepsbevolking. Maar voor 2022 raamt DNB 4,5 procent, een forse stijging.

Dat komt vooral doordat er nu nog een grote groep mensen is die vanwege de crisis überhaupt niet zoekt naar een baan. Die besluiten dan bijvoorbeeld om eerst nog een jaar langer te studeren. Wie niet op zoek is naar een baan telt niet mee in de berekening van het werkloosheidscijfer. Zodra de crisis achter de rug is, zullen zij waarschijnlijk wél naar werk zoeken, waardoor ze te boek komen te staan als werkloos en waardoor het werkloosheidscijfer ineens sterk zal stijgen.

Overheidsfinanciën nog ‘binnen de perken’

Doordat de economie weer aantrekt zal dat percentage daarna vanzelf weer dalen, verwacht DNB. Nederland profiteert als handelsland vooral veel van de aangetrokken wereldhandel, die vorig jaar onverwacht snel weer op gang kwam. En nog twee extra zetjes kreeg door de brexitdeal met het Verenigd Koninkrijk, en doordat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden een gigantisch steunpakket lanceerde in de VS. Beide tillen de ramingen over de groei van de Nederlandse economie wat omhoog, zei Sleijpen.

Daardoor hoeft de Nederlandse industrie niet stil te zitten, wat verklaart dat die sector sinds de tweede helft van vorig jaar flink is gegroeid. Ook in de bouw is het momenteel aanpoten geblazen. Vergeleken met de periode vóór de corona, eind 2019, is de bouw het hardst gegroeid van alle sectoren. Samen beslaan de industrie en de bouw een groot deel van de Nederlandse economie.

Mede door die groei kan het bedrijfsleven straks dus wel zonder steun vanuit de overheidsbegroting, vindt DNB. Als de overheidssteun dit jaar stopt, zijn er volgens de toezichthouder geen extra bezuinigingen of lastenverzwaringen nodig om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Onlangs publiceerde het ministerie van financiën nog een begrotingstekort van 7,5 procent van het bruto nationaal product, en een verwachte staatsschuld van 60 procent. Forse getallen, maar volgens DNB nog wel ‘binnen de perken’.

