De ECB heeft geen duif, geen havik, maar met Lagarde een wijze uil aan het hoofd

Christine Lagarde heeft weinig op met monetair geruzie. Dat bleek wel toen de kersverse bankpresident donderdag voor het eerst het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) toelichtte. Daarbij bleek ook dat zij vooralsnog de rente ongemoeid laat.

Lagarde weigert een kant te kiezen in het conflict dat het ECB-beleidscomité van centralebankpresidenten door- midden spleet na de laatste beleidswijziging van haar voorganger Draghi. De wat meer conservatief denkende centralebankpresidenten (ook wel haviken genoemd) hadden naar buiten toe felle kritiek op de beslissing van ‘duif’ Draghi om de rente verder te verlagen en het opkoopprogramma opnieuw op te starten. Draghi wilde daarmee de economie van de eurozone stimuleren. Ook Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank en dus lid van het beleidscomité van de ECB, sprak schande van het laatste besluit van de Italiaan.

De Franse Lagarde is van oorsprong geen monetair econoom en wil boven de partijen staan. Zij reageerde dan ook scherp op een journalist die tijdens de persconferentie vroeg naar de manier waarop zij wil omgaan met onenigheden binnen het comité. “Ik ben noch een duif, noch een havik. Het is mijn ambitie om een uil te zijn, die wordt immers geassocieerd met wijsheid.” Deze uitspraak betekent volgens Lagarde niet dat ze ijdel is, maar dat ze zal proberen “het beste te halen uit de leden van haar beleidscomité”, oftewel de centralebankpresidenten van de eurolanden.

Dat neemt niet weg dat er wel het een en ander gaat veranderen bij de ECB. De nieuwe bankpresident gaat begin januari aan de slag met een strategische herziening van het beleid, dat nu officieel vooral draait om prijsstabiliteit. Daarbij wil Lagarde “alle stenen omdraaien”, maar het moet ook weer niet al te veel tijd gaan kosten. “De strategische herziening moet voor het eind van het jaar klaar zijn.”

Lagarde wil in dit proces ook de inbreng meenemen van politici, wetenschappers en burgers. Ook ervaringen uit het verleden zijn van belang. “We moeten bekijken welke maatregelen er goed hebben gewerkt.”

De laatste keer dat het beleid van de ECB werd herzien was in 2003. Lagarde wil in ieder geval aandacht besteden aan de technologische veranderingen sindsdien. Ook zal klimaatverandering een belangrijk thema zijn, net als de toenemende ongelijkheid.

Lagarde handhaaft de rentetarieven van de ECB dus op de huidige niveaus. De depositorente waartegen banken overtollig geld kunnen stallen bij de ECB blijft -0,5 procent. Het opkoopprogramma, dat Draghi dus weer opnieuw opstartte, loopt door. Het huidige beleid blijft in stand totdat de ECB dichter bij het doel komt van een inflatie van ‘onder, maar dichtbij’ de 2 procent.

Lees ook:

VS: economie bloeit, rente ongemoeid

Wat er aan zat te komen, werd bevestigd: de Amerikaanse Centrale Bank morrelt niet aan het renteniveau.