De dwarsligger is vlot getrokken. Hoe hebben die baggeraars dat gedaan?

6.00 uur

Na dagen van relatieve stilstand begint de werkelijke verlossing als op zondagavond de Alp Guard in het Suezkanaal arriveert. De krachtige sleepboot, varend onder Nederlandse vlag, gaat proberen om de achterkant van de 400 meter lange Ever Given terug in de vaargeul van het Suezkanaal te krijgen. De baggeraars van het Papendrechtse Boskalis hebben vooraf al goede hoop dat deze operatie slaagt. Waar de voorkant van het schip muurvast zit in de zand- en sliblaag, is de situatie aan de achterzijde hoopgevender.

En inderdaad: als na uren aan nachtelijke voorbereiding de Alp Guard daadwerkelijk een poging waagt, komt het enorme containerschip in beweging. De achterkant bevindt zich niet meer tegen de wal, maar midden in de vaargeul. De eerste berichten verschijnen dat het schip zou zijn vlotgetrokken, maar dat blijkt al snel voorbarig. Het moeilijkste gedeelte moet nog komen, benadrukt Boskalis-directeur Peter Berdowski. Dat is de in het zand vastgelopen voorkant weer vrij zien te krijgen.

11.30 uur

Daarvoor bestaan verschillende plannen, die zich pas echt kunnen ontvouwen als een tweede loeisterke sleepboot zich meldt: de Italiaanse Carlo Magno. Er lopen dan drie scenario’s door elkaar. In het eerste trekken de twee sleepboten de achterkant van het schip in feite gecontroleerd heen en weer. In combinatie met een gunstige waterstand – het is maandagochtend springtij op het kanaal – zou dat wellicht kunnen volstaan.

Boskalis heeft ook twee andere scenario's achter de hand. De minst vergaande: met een soort ultrakrachtige hogedrukspuit het zand met water injecteren. De zandwal waar het schip op rust, valt dan in feite als drijfzand uit elkaar. Mocht dat ook niet helpen, dan rest nog een logische, maar tijdrovende derde optie: containers van de voorkant van het schip halen. Zodat het zwaartepunt zich naar achteren verplaatst en de voorkant omhoog komt, los van het zand.

15.05 uur

De uitwijkopties kunnen weer in de kast als de Ever Given om iets na drieën weer helemaal in het water ligt. Het afgaande tij, zei Berdowski maandagmiddag bij Radio 1, duwde in feite nog harder dan de twee sleepboten konden trekken. Wat volgde waren tien spannende minuten, waarin het schip door de omliggende schepen onder controle gebracht moest worden. Toen dat lukte, was definitief duidelijk dat deze bloedprop vakkundig uit de aorta van de wereldeconomie was verwijderd. Nu alleen dat virus nog...

