De Donkervoort sportbolides gaan over van de technische vader naar de commerciële zoon

Op een Donkervoort hoeft eigenlijk niet eens ‘Donkervoort’ te staan. De modellen van het exclusieve sportwagenmerk uit Lelystad zijn zo karakteristiek, met die lage zit en die lange neus, dat ze al van verre zijn te herkennen. En wie ze van verre ziet die wil ze van dichtbij zien − eerlijk is eerlijk. Ze voelen. Ze horen ronken. Ze bestieren. Ze mee naar huis nemen.

De bedenker, ontwerper en oprichter van het legendarische automerk (sinds 1978) zit samen met zijn zoon aan een tafeltje in de showroom van het sportwagenmerk. Het is een bijzondere tijd voor allebei. Want Joop Donkervoort (71) maakt plaats voor Denis Donkervoort (33). De overdracht van vader op zoon is vanaf nu formeel een feit.

Onschatbare kennis

Geen gemakkelijk besluit voor de grondlegger van het autobedrijf, hoezeer ook duidelijk was dat het er ooit van moest komen. “Als je vraagt hoe moeilijk het was op een schaal van nul tot tien dan was dit een tien”, zegt de scheidende baas. “Dingen die je zelf goed denkt te kunnen geef je niet makkelijk uit handen.”

Gelukkig hoeft dat in de praktijk ook niet direct, relativeert zijn zoon. “Hij is er nog steeds en dat geeft een fijn gevoel.” De onschatbare kennis die Joop Donkervoort de afgelopen 42 jaar heeft opgebouwd, en zijn netwerk in de autowereld, blijven binnen bereik. Of zoals hij het zelf plechtig zegt: “We hebben de dramatiek van de zaak weten te voorkomen door de disciplines waar ik goed in ben binnen en buiten het bedrijf voort te zetten.”

Zo blijft het familie-een-tweetje voorlopig in tact. Denis: “Mijn pa is de techneut, de professor. En ik ben meer van de commerciële kant, de marketeer. Ik moet ook geen kopie worden van mijn vader. Dat is niet goed, dat heb ik in de dertien jaar dat ik hier nu werk wel geleerd.” Denis zal Donkervoort op zijn eigen manier gaan leiden. Met een team ontwerpers en technici dat om zijn vader is heen gebouwd. Met verkopers die net zo idolaat zijn van sportwagens als hijzelf.

Loyaal publiek

Denis begon al op jonge leeftijd met autoracen en test hoogstpersoonlijk iedere Donkervoort die hier uit de kleine fabriek vroemt. Dat doet hij op de weg en op een nabijgelegen testcircuit, afhankelijk van welk model de eigenaar besteld heeft. En hoewel pas begin dertig, is zoon Denis vergroeid met het autobedrijf. Wie met zo’n achternaam wordt geboren kan onmogelijk slager of bakker worden. “Ik heb hetzelfde steekje los als pa. Een passie voor alles wat rijdt.”

Het bedrijf (10 miljoen euro omzet in 2020) staat er volgens vader en zoon goed voor. Zeker, ook bij Donkervoort trapt corona op de rem van de resultaten omdat klanten bestellingen annuleerden of uitstelden. Maar het merk kan bouwen op een loyaal publiek. Dat zijn mannen tussen de 30 en 80 jaar, vaak ondernemers en gezegend met een gezonde afwijking voor snelheid en exclusiviteit. Zij willen een rauwe rijervaring.

Een bestuurder van een Donkervoort hoeft echt geen rijstrookassistentie in zijn sportbolide, of andere overbodigheden. Denis: “Onze klanten willen het gevoel hebben dat ze hun auto kunnen temmen. Dat kunnen ze niet met een Porsche. Die is zo goed, dat-ie doodsaai is.” Zijn vader: “Het is de beloning. Een Donkervoort is een lichte auto die direct reageert. Dat is het grote plezier.”

Het familiebedrijf (dochter Amber doet de pr) maakt jaarlijks vijftig sportauto’s met modellen als de D8 GTO-JD70 en de D8 GTO-JD70 Bare Naked Carbon Edition. Ze zijn voorzien van de Audi 2.5-liter-vijfcilinder-turbomotor die 415 pk levert. Daar hangt wel een prijskaartje aan, van rond de 185.000 euro.

Elektrisch

Donkervoort heeft vijftig medewerkers en naast het hoofdkwartier in Lelystad een vestiging in Duitsland, en daarnaast dealers en servicepunten in België, Zwitserland, Frankrijk, Israël, Spanje en Monaco. Het bedrijf ziet groeikansen in de VS. Een elektrische Donkervoort is er nog niet maar volgens Joop wordt eraan gewerkt: “Wil je diezelfde rijbeleving krijgen, dan moet zoiets over drie tot vijf jaar kunnen.”

Lees ook:

Na het dieselschandaal hielp Bram Schot Audi er weer bovenop

De Audi-topman weet niet dat de e-tron afkoerst op een ontmoeting met een andere, beroemde Nederlandse autobaas.