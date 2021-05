De deurwaarder heeft het ondanks corona minder druk. Nu willen ze gaan helpen bij het voorkomen van beslaglegging

De deurwaarders vinden het zelf ook opmerkelijk. Vanuit ‘diverse hoeken’ werd vorig jaar een ‘tsunami’ aan schulden voorspeld, maar de beroepsgroep die in actie komt als die schulden te lang blijven staan, had juist een uitzonderlijk rustig jaar. In coronajaar 2020 hoefden gerechtsdeurwaarders 2,1 miljoen keer op pad om schulden te innen, tegen 2,2 miljoen keer in 2019.

Beroepsorganisatie KBvG schrijft in haar jaarverslag dat het totale aantal ambtshandelingen, waaronder ook beslaglegging en ontruiming, zelfs met 10 procent daalde. Penningmeester Arjan Boiten schrijft die daling vooral toe aan de coronamaatregelen, waardoor rechtbanken een tijdje dicht waren. Daarnaast, constateert Boiten in een persbericht, blijft de schuldentsunami vooralsnog uit. “Voor bedrijven speelden steunmaatregelen van de overheid zoals uitstel van belasting een belangrijke rol. Burgers gaven minder uit tijdens de lockdown, en maakten dus ook minder schulden.”

Mede hierdoor daalde de omzet van alle gerechtsdeurwaarderskantoren liefst met 11 procent. Eigenlijk zouden zij hun tarieven begin dit jaar mogen verhogen, naar aanleiding van een rapport van de commissie-Oskam uit 2019. Dat zou betekenen dat schuldenaars meer kosten hadden gekregen, die worden immers aan hen doorgerekend. Na Kamervragen is de tariefverhoging doorgeschoven naar aankomende zomer. De KBvG had daar begrip voor, maar voorzitter Michaël Brouwer zei er wel bij dat gerechtsdeurwaarders al jaren op tariefverhoging wachten. “We werken al zes jaar onder de kostprijs.”

‘Wij zijn degenen die bij de mensen thuiskomen’

Deurwaarders zoeken inmiddels naar een ander verdienmodel, legt bestuurslid Paul Otter van KBvG uit. Ze willen op den duur betaald krijgen voor het helpen voorkomen van problematische schulden, in plaats van alleen betaald te worden als er beslag moet worden gelegd. “In de praktijk werken wij juist al jaren heel erg mee aan het voorkómen van ontruiming en beslaglegging. Wij zijn degenen die bij de mensen thuiskomen, en zien hoe iemand daar leeft. We zien ook of iemand niet kan, of gewoon niet wil betalen.” Dus ziet Otter een nieuwe rol weggelegd voor deurwaarders om inzichtelijk te maken waar wel geld te halen is, en waar niet.

Zo beschikken de gerechtsdeurwaarders sinds 2019 over datasystemen waarmee ze, zonder dat privacy in het geding komt, kunnen zien hoe vaak een persoon al met beslaglegging te maken heeft gehad. Die data zou ook heel nuttig zijn voor schuldhulpverlening, zegt Otter. “Als zij daar ook in kunnen kijken, scheelt hen dat hopen werk.” Tot slot zouden deurwaarders in de toekomst kunnen helpen bij fraudebestrijding, ook weer omdat ze zo dicht bij de persoon in kwestie komen.

Voor dat soort diensten – bemiddeling, data-analyse – moet dan wel betaald gaan worden. Nu doen de deurwaarders dat soort werk ‘eigenlijk voor de lol’, zegt Otter cynisch. Hij zegt dat zijn organisatie al jaren over een ander verdienmodel praat met het ministerie van justitie en veiligheid, maar dat daar nog geen concreet plan voor ligt. “Wie het betaalt, de schuldeiser of desnoods het kabinet, maakt voor ons niet zoveel uit.”

‘Sanering niet altijd zinvol’

Overigens ziet de KBvG niet zoveel in het kwijtschelden van schulden, terwijl de roep daarom vanwege corona wel steeds harder klinkt. Wetenschappers, politici, maar ook gemeenten pleiten in bepaalde gevallen voor schuldsanering om burgers een nieuwe start te geven. Utrecht kwam vorige maand nog met een nieuw schuldenplan, waarin de gemeente tot 1000 euro wil kwijtschelden als inwoners een hulptraject van twee jaar hebben doorlopen.

Otter: “Mensen met schulden komen grofweg in twee groepen: zij die even pech hebben, en door een scheiding of ontslag eenmalig in financiële problemen komen, en zij die meer een gedragsprobleem hebben. Wij betogen dat je die tweede groep niet helpt met sanering. Dan zien wij ze even later gewoon weer opnieuw.” Bij die situatie is volgens hem dus niemand geholpen, de schuldeiser niet, maar de schuldenaar zelf ook niet.

