De deal is rond: Elon Musk koopt Twitter voor 44 miljard dollar

Wat Musk met Twitter wil, is niet bekend. De Tesla-topman heeft een reputatie als het gaat om wilde uitspraken en ideeën. Meestal gebruikte hij daar Twitter voor, bijvoorbeeld toen hij bekend maakte Tesla van de beurs te willen halen. Beleggers reageerden woest en spanden een rechtszaak aan. Bezitters van cryptomunten weten ook dat Musk zijn mening niet graag voor zich houdt. Op Twitter zorgde hij geregeld voor sterke koersschommelingen, vooral bij zijn geliefde Dogecoin.

Musk heeft eerder al gezegd dat Twitter een bastion van de vrijheid van meningsuiting moet worden. Binnen de grenzen van de wet moet iedereen kunnen zeggen wat hij of zij wil, vindt de ‘absolutist van de vrijheid van meningsuiting'.

Beschermingsconstructie

Maandag zeiden analisten al dat de overname dichtbij was. Terwijl na het eerste bod van de miljardair de deur bij Twitter nog dicht bleef. Sterker, Twitter tuigde direct een beschermingsconstructie op die kan verhinderen dat het bedrijf zomaar wordt overgenomen. Dat moest de directie vooral wat meer tijd geven om een goede beslissing te nemen. Er zouden nog zorgen zijn over hoe Musk de deal zou financieren.

Voor de overname spreekt de rijkste man op aarde niet alleen zijn eigen vermogen aan, ongeveer de helft van het overnamebedrag komt van leningen. Die kunnen volgens analisten wel eens zwaar gaan drukken op de toekomstige financiële resultaten van het sociale mediabedrijf.

Musk gaf eerder aan zelf te twijfelen of zijn overnamepoging wel zou slagen. Later werd duidelijk dat de zakenman, die voor zijn overnamebod al ruim 9 procent van Twitter in handen had, al andere investeerders was gaan polsen om mee te doen met zijn plannen. Uiteindelijk lukte het Musk alsnog om de unanieme goedkeuring te krijgen van het bestuur van Twitter.

Toezichthouders zullen komende tijd waarschijnlijk nog wel naar de deal gaan kijken. Het is de bedoeling dat de overname voor het einde van het jaar afgerond is.

