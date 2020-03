De CT-scanners van Philips zijn bijzonder in trek vanwege het coronavirus

De uitbraak van het nieuwe corona­virus heeft voor Philips een aantal ­opvallende gevolgen. De vraag naar CT-scanners van het concern is in China flink toegenomen: Philips verkocht er ‘enkele tientallen’ meer dan anders, zei bestuursvoorzitter Frans van ­Houten gisteren bij een presentatie. Met een CT-scan is bijvoorbeeld vast te stellen of de longen van een patiënt zijn geïnfecteerd met een virus.

Chinese ziekenhuizen bestelden meer CT-scanners, maar stelden tegelijkertijd de aanschaf van andere ziekenhuisapparatuur uit, zei Van Houten. Veel scanners die Philips aan ­Chinese ziekenhuizen heeft geleverd, waren eigenlijk voor andere klanten bedoeld, maar die worden nu later ­bediend. De vraag naar consumentenproducten van Philips liep door de uitbraak van het coronavirus in China flink terug. ­Inmiddels trekken die ­verkopen volgens Van Houten weer aan.

Fabrieken kampen met een tekort aan menskracht

Philips maakt zijn CT-scanners in China en in Israël. De Chinese fabriek draait nu op ongeveer 80 procent van zijn capaciteit. Dat geldt ook voor de fabrieken van Philips’ toeleveranciers. Als die situatie nog lang aanhoudt, kunnen volgens Van Houten problemen ontstaan. Veel fabrieken in China kampen met een tekort aan menskracht: personeelsleden die vanwege de uitbraak van het virus niet mogen reizen en dus ook niet naar hun werk kunnen komen.

In een noodziekenhuis in de stad Wuhan, dat na de uitbraak in tien dagen werd opgetrokken, staat ook een CT-scanner van Philips. Die heeft het bedrijf aangeboden aan het nieuwe hospitaal.

Van Houten reist binnenkort naar Orlando in de Amerikaanse staat ­Florida, waar vanaf 9 maart een vakbeurs voor informatietechnologie in de gezondheidszorg wordt gehouden. Zo’n 45.000 mensen worden daar verwacht. Voor Philips, dat zich na de afsplitsing van de lichtdivisie en de aangekondigde afsplitsing van zijn consumentenproducten geheel op de medische sector richt, wordt informatietechnologie steeds belangrijker. Van de 1,8 miljard euro die het concern dit jaar aan onderzoek spendeert, gaat de helft naar ontwikkeling van software, zei Van Houten. Philips heeft nu zo’n zesduizend software-ontwikkelaars in dienst. Het concern blijft overigens ook medische apparaten maken, zoals CT-scanners.

Philips denkt met de inzet van data en software de gezondheidszorg beter en efficiënter te kunnen maken. “Verbijsterend groot”, zei Van Houten, zijn de verschillen in aanpak van ziekenhuizen. Het ene ziekenhuis werkt veel efficiënter dan het andere. Van Houten: “De kwaliteit kan beter, de productiviteit ook”. Volgens de ­Philips-voorman gaat 17 procent van het nationale inkomen in de VS inmiddels op aan de gezondheidszorg. “Dat is onhoudbaar.”

Op het Amerikaanse platteland zet Philips ‘gezondheidskiosken’ op

In sommige rijke landen wordt de toegankelijkheid van de gezondheidszorg een probleem. In het noordoosten van Duitsland is dat bijvoorbeeld het geval. In de VS zijn volgens Van Houten afgelopen jaren honderd ziekenhuizen gesloten en zijn zevenhonderd ziekenhuizen ‘kwetsbaar’.

Op het platteland is goede zorg vaak onbereikbaar. Philips is daarom, met het Amerikaanse ministerie van veteranenzaken, begonnen met ‘gezondheidskiosken’, waar veteranen ‘zorg op afstand’ krijgen. Via een beeldverbinding met bijvoorbeeld een ziekenhuis kunnen zij adviezen krijgen, of diagnostische tests ondergaan. Overigens zijn er meer bedrijven die zich bezighouden met medische dienstverlening. Op de gigantische parkeerterreinen van sommige vestigingen van warenhuisketen Walmart zijn al zorgkliniekjes verrezen.

