De crisis heeft een officiële naam - de Grote Lockdown - en wordt dramatisch

De economische crisis als gevolg van het coronavirus krijgt een naam met hoofdletters, net als eerdere ingrijpende recessies. Wat de wereld nu meemaakt gaat de geschiedenisboeken in als de Grote Lockdown, stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor. In de Amerikaanse hoofdstad Washington heeft het IMF dinsdag de World Economic Outlook gepresenteerd, met vooruitzichten voor de wereldeconomie.

Zeer waarschijnlijk is dat de Grote Lockdown de ergste economische terugval is sinds de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw, meldt het IMF. Erger dus dan de crisis van 2008, de Grote Recessie.

Fikse achteruitgangen

De cijfers zijn dramatisch. De Nederlandse economie staat dit jaar een krimp van 7,5 procent te wachten, voorspelt het IMF, evenveel als de eurozone gemiddeld. Voor Spanje en Italië is de situatie nog slechter, met respectievelijk 8 en 9 procent krimp dit jaar.

Als geheel zal de wereldeconomie 3 procent krimpen in 2020. Ontwikkelde economieën gaan met gemiddeld 6 procent onderuit, een cijfer dat ook voor de Verenigde Staten geldt. China, dat als tweede economie van de wereld nog in de categorie van opkomende landen valt, behoudt een plus van 1,2 procent, een fikse achteruitgang niettemin.

Het zijn voorspellingen waarbij het IMF aantekent dat de crisis zich kenmerkt door ‘extreme onzekerheid’. Bij de berekeningen veronderstelt het fonds dat de pandemie in de tweede helft van dit jaar uitdooft.

Grimmige realiteit

Vorig jaar waren de brexit en de Amerikaans-Chinese handelsoorlog de grootste zorgen tijdens de lentevergaderingen van het IMF en de Wereldbank. Overzichtelijke zorgen haast. De pandemie is van een geheel andere orde. Voor deze economische vooruitblik heeft het IMF daarom gesproken met epidemiologen en experts op het gebied van publieke gezondheidszorg en infectieziekten.

Voor het IMF is het improviseren. “Niemand van ons had een betekenisvol idee van hoe een pandemie in de praktijk zou zijn en wat die zou betekenen voor de economie”, schrijft Gita Gopinath, de Indiase hoofdeconoom van het IMF. Ze spreekt van een grimmige realiteit.

Voor 2021 voorspelt het IMF een flink herstel, wereldwijd. Maar ook dat hangt af van allerlei factoren. Hoelang duren de beperkende maatregelen? Hoe ernstig worden opkomende en ontwikkelingslanden getroffen? Hoelang houdt de krapte op de financiële markten aan? Hoeveel bedrijven sluiten de deuren en hoe hard loopt de werkloosheid op? Wat voor effecten hebben de verstoringen in internationale productieketens? En zullen consumenten straks het winkelcentrum mijden, uit angst?

Eerst virus indammen

De snelle maatregelen die centrale banken en overheden hebben genomen om de economische en financiële infrastructuur zoveel mogelijk intact te houden, zijn erg belangrijk, zegt het IMF. Gewoonlijk wordt in een recessie de vraag gestimuleerd om de economie op gang te brengen. Maar dat is nu niet het medicijn. Eerst moet het virus worden ingedamd.

Daarom is een keuze tussen economie en gezondheidszorg niet aan de orde, schrijft het IMF. Maatregelen zoals quarantaine, lockdowns en het afstand bewaren helpen voorkomen dat de economische inzinking nog ernstiger en langduriger wordt. Ze verlichten de druk op de gezondheidszorg en bieden ruimte voor sneller en robuuster economisch herstel. Zonder sociale beperkingen zou het virus zich verder verspreiden, met nog meer onzekerheid en een grotere afname van diensten als gevolg.

Er is een belangrijk verschil met de vorige crisis van deze omvang, die van de jaren dertig dus, merkt hoofdeconoom Gopinath op. Toen was er geen overkoepelende organisatie die alle landen bijstond - het IMF werd in 1945 opgericht. In de jaren dertig concurreerden landen onderling op de geldmarkten en beschermden ze hun economieën, wat de wereldwijde neergang versterkte. Tijdens de Grote Lockdown is die internationale samenwerking er wel. Niet eerder kreeg het IMF zoveel hulpverzoeken van zoveel landen in zo'n korte tijd.

