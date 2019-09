De crèche moet vooral handig zijn voor ouders

Hoe werkt de kinderopvangtoeslag? En wat komt er allemaal kijken bij kinderopvang? Dat zijn de twee belangrijkste vragen die ouders hebben als ze een adresje zoeken voor hun kinderen om te verblijven terwijl zij werken. Het belangrijkste bij de keuze is of de opvang dichtbij is en wat de ervaringen zijn van mensen uit hun omgeving. Naar de kwaliteit wordt zelden geïnformeerd. Het landelijk register kinderopvang wordt nauwelijks geraadpleegd.

Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van het ministerie van sociale zaken. Slechts een kleine, veelal hoogopgeleide groep is bereid om uitgebreid informatie te zoeken over kinderopvang. De rest luistert vooral naar hun onderbuikgevoel. “Emotionele afwegingen lijken een grotere rol te spelen bij de kinderopvang dan rationele afwegingen”, meldt het onderzoeksbureau in zijn rapport. Dat gebeurt overigens ook bij de zoektocht naar informatie over opvoeding of gezondheid, ook dan wordt vaak de sociale omgeving – familie, vrienden, buren – ingeschakeld.

Naast de locatie zijn de openingstijden en eventuele wachtlijsten voor ouders belangrijk als ze een geschikte opvangplek zoeken. Niet opmerkelijk is het dan, dat een groot deel van de ouders “de bijdrage in de ontwikkeling van het kind niet ziet of onderschat”, zoals Motivaction concludeert. Een groot deel ziet die toegevoegde waarde ook wel, een kleine meerderheid zelfs, maar die maakt zich er desondanks niet erg druk over. Wat daarbij meespeelt is dat bijna iedereen ervan uitgaat dat de kwaliteit in orde is. Er zijn volgens hen weinig slechte kinderdagverblijven, mede daarom bekijken ze ook geen inspectierapporten.

Veel voordelen

De kinderopvang wordt gezien als een plek waar kinderen samen kunnen spelen en van elkaar kunnen leren. Vooral voor peuters zien ouders veel voordelen. Of het ook goed is voor baby’s, daar twijfelt de helft van de (aanstaande) ouders aan, blijkt uit eerder onderzoek waar Motivaction naar refereert. De verschillen over zuigelingen zijn met name groot wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen ouders die wel en niet gebruikmaken van opvang. Bijna 70 procent van de gebruikers vindt de crèche goed voor baby’s, tegenover 20 procent van de niet-gebruikers.

Veel ouders zien de kinderopvang niet als een plek waar een kind zich kan ontwikkelen, zoals een school. Deze houding uit zich, bewust of onbewust, ook in de bejegening van de pedagogisch medewerkers, die zij regelmatig ‘een veredelde oppas’ noemen. Slechts de helft van de ouders vergelijkt de informatie van twee of meer verschillende kinderopvang-organisaties met elkaar. Een derde gaat ook bij meer dan één organisatie langs. Dan wordt er vooral gelet op de sfeer, dat vinden ze belangrijk. Maar de andere helft kijkt dus niet verder dan één aanbieder.

Toch, zeggen stakeholders, is er zeker wel behoefte aan kwaliteitscriteria bij ouders, en daarom pleiten ze voor meer transparantie in de kinderopvangwereld. “Ouders willen allemaal het beste voor hun kind en nu gaan ze af op de mening van de buren. Een kwaliteitscertificaat kan helpen. Niemand zal zijn kind naar een opvang met drie sterren willen sturen als vijf sterren de top is.”

