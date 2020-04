De ‘Crazy’ olieruzie tussen Rusland en Saudi-Arabië lijkt te zijn bijgelegd

De olieruzie tussen Rusland en Saudi-Arabië lijkt ten einde. De Amerikaanse president Trump twitterde dat beide landen hun olieproductie fors gaan inkrimpen. De prijs van een vat olie explodeerde daarop. Ook de aandelenkoersen van oliemaatschappijen schoten donderdag omhoog: het aandeel Shell werd 9 procent meer waard.

De olieprijzen en olieaandelen stegen donderdagochtend al nadat Trump had gemeld dat hij een einde aan de olieruzie verwachtte. Donderdagmiddag twitterde hij dat Rusland en Saudi-Arabië hun olieproductie met 10 procent of meer gaan beperken. Dat staat gelijk aan ruim 10 procent van de mondiale olieproductie. Vooral na die mededeling spoot de olieprijs omhoog: een vat Brent-olie kostte aan het eind van de middag 29,50 dollar: 17 procent meer dan de dag ervoor, een ongekend grote stijging. Amerikaanse olie steeg nog harder in prijs.

De olieruzie ontstond begin maart toen Rusland weigerde om nieuwe afspraken te maken over beperking van de olieproductie. Saudi-Arabië reageerde ongekend hard: het land kondigde een enorme productieverhoging aan, waarop de olieprijzen in een vrije val raakten. Daardoor en door de sterk gedaalde vraag naar olie – de coronacrisis – daalden de olieprijzen naar hun laagste niveau in achttien jaar. Een vat Amerikaanse olie kostte deze week zelfs even minder dan 20 dollar.

Hoe het akkoord tussen Rusland en Saudi-Arabië er precies uitziet, is nog niet bekend. Vrijdag vergadert Saudi-Arabië met de landen van de Opec, de organisatie van olie exporterende landen. Of de afspraak een einde maakt aan de (korte) periode van zeer lage olieprijzen is ongewis. Een productievermindering met 10 miljoen vaten is niet eerder vertoond. Maar nu de halve wereld ‘op slot’ zit, is de verwachting dat het mondiale olieverbruik in april circa 20 procent lager zal liggen dan vorig jaar.

Vijftien jaar geleden had een Amerikaanse president een ruzie tussen twee grote oliemogendheden én de bijbehorende lage olieprijzen met een glimlach bezien. Maar sinds de opkomst van de schalieolie-industrie zijn de VS zelf een grote olieproducent geworden – de grootste zelfs. Juist die schalie-industrie ligt nu op het rooster. ze heeft een prijs van ongeveer 50 dollar per vat nodig om quitte te spelen.

Deze week viel al een slachtoffer. Het beursgenoteerde Whiting Petroleum vroeg uitstel van betaling aan. De verwachting is dat er meer schalieolie-firma’s volgen. Een pikant en navrant detail: een week voor de aanvraag voorzag de Whiting-directie zich nog van een bonus van 14,5 miljoen dollar.

Lees ook:

Shell bezuinigt miljarden

Shell kwam de eerste maanden van dit jaar goed door. Maar de coronacrisis zal het concern hard raken.