De coronadip is voorbij, ook huurhuizen worden alweer rap duurder

Er zijn nog steeds genoeg huurhuizen te vinden, ja. Maar alleen voor mensen met veel geld. Nadat de huren als gevolg van de coronapandemie een klein jaar lang licht daalden, zitten ze nu weer in de lift. In het afgelopen kwartaal lagen de huren gemiddeld alweer 5,3 procent hoger dan een jaar eerder.

De huren in de vrije sector (met prijzen vanaf 763 euro per maand) worden bijgehouden door platform voor huurwoningen Pararius. Dat zag de effecten van de pandemie meteen terug in de huren. Expats bleven weg, net als toeristen, en om te voorkomen dat de huizen die tot dan toe aan deze twee groepen verhuurd werden leeg blijven, lieten verhuurders de prijzen zakken, vooral in de grote steden. Eind 2020 lag de huur gemiddeld 3,7 procent lager dan een jaar daarvoor.

Maar die dip is achter de rug – hoewel de huidige lockdown misschien opnieuw tot dalende huren leidt. Vanaf het begin van 2021 begonnen expats terug te komen, vanaf het voorjaar was het alweer gedaan met de prijsdalingen. Afgelopen kwartaal kwam de huur in de vrije sector gemiddeld uit op tussen de 19,70 euro (gemeubileerd) en 14,40 euro (‘kaal’) per vierkante meter.

Mismatch

Vooral in de grote steden liggen de huren nu zo hoog dat er leegstand is ontstaan. Daar stond afgelopen najaar 7,6 procent van alle woningen met een huur boven de 1250 euro per maand leeg, meldde vastgoedbeheerder MVGM vorige week. Er is sprake van een ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod, zegt MVGM-directeur Manfred Ziere: er ‘is en blijft’ een sterke vraag naar betaalbare huurwoningen, terwijl het aanbod van uitgerekend dure woningen groeit.

De roep om de huren in de vrije sector aan banden te leggen, wordt intussen sterker. In het coalitieakkoord kondigde het kabinet al aan dat er ‘een vorm van huurprijsbescherming’ moet komen voor zogeheten middenhuurwoningen (met een huur tot grofweg 1000 à 1100 euro). Door die almaar aanhoudende huurstijgingen worden al die middeldure woningen al snel écht duur, onbetaalbaar althans voor middeninkomens, en daar wil het kabinet een eind aan maken.

Wat de Woonbond betreft blijft die huurbescherming niet beperkt tot het middensegment. Het is hoog tijd om de ‘exorbitante prijzen’ in de vrije sector aan te pakken, zegt directeur Zeno Winkels, zeker voor huren tot 1350 euro. Dat kan met behulp van het puntenstelsel dat nu al in de sociale sector de maximale huur bepaalt. “Het zou logisch zijn als ook in de vrije sector huurprijs wordt bepaald door de kwaliteit van de woning.”

Historisch hoog niveau

Er zit sowieso een grens aan wat mensen kunnen en willen betalen, stelde Pararius eerder al vast. Die grens leek een kleine vijf jaar geleden bereikt, met de grootste huurstijgingen ooit. Sindsdien stijgen de huren nog wel, op de tijdelijke coronadip na, maar minder snel.

Toch zijn de huren nu ‘van een ‘historisch hoog niveau’, zegt Pararius-directeur Jasper de Groot. Een kwestie van vraag en aanbod, betoogt hij. Op de koopwoningmarkt kunnen veel mensen nauwelijks terecht: het aanbod is klein, de prijzen zijn hoog. “Zij wenden zich dus noodgedwongen tot de vrije sector. Maar juist dit segment is veel te klein om aan de grote vraag te kunnen voldoen.” En dan is het simpel, stelt De Groot: “Als de vraag vele malen groter is dan het aanbod leidt dit tot een toename van de huurprijzen.”

