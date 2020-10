De coronacrisis maakt van PostNL een gezonder bedrijf

In het eerste kwartaal kwakkelde post- en pakketbezorger PostNL nog enigszins, maar sinds de coronacrisis is de gezondheid van het bedrijf zienderogen toegenomen. Zozeer zelfs dat het al zijn medewerkers een bonus van 250 euro kan beloven en ook weer dividend gaat uitkeren aan zijn aandeelhouders.

In juli, na drie maanden crisis, voorspelde PostNL al dat zijn brutowinst over 2020 waarschijnlijk de 130 miljoen euro ruim zo overschrijden. Nu durft het een nog hardere voorspelling aan: die winst zal ‘minimaal’ 175 miljoen euro bedragen. Daar moeten nog wel rente en belastingen af.

Die verwachte winst is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de coronacrisis. In de eerste drie maanden van het jaar boekte PostNL een magere 15 miljoen brutowinst, half zoveel als in het eerste kwartaal van 2019. PostNL moet het vooral hebben van de pakketbezorging – want de traditionele postbezorging krimpt al jaren – maar die divisie groeide in januari en februari nauwelijks.

Online winkelen

Vanaf half maart, na het begin van de lockdown, ging het beter. Veel Nederlanders schakelden over op online winkelen en PostNL profiteerde van die groeiende vraag naar bezorgde pakketten. Vooral kleine en middelgrote webwinkels deden het goed, en ook dat was goed nieuws voor PostNL. De giganten op online gebied hebben vaak namelijk lagere bezorgtarieven bedongen; de kleineren leveren het postbedrijf daarom meer op.

Ook nadat ‘stenen’ winkels weer open gingen, zijn Nederlanders veel online blijven winkelen, ziet PostNL aan zijn cijfers over het derde kwartaal, en dat is reden om de winstverwachting naar boven bij te stellen.

De financiële positie van het bedrijf is verder versterkt door de verkoop van vier postsorteercentra (in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Den Bosch en Den Haag). Die huurt het vervolgens terug van de nieuwe eigenaar, vastgoedondernemer Urban Industrial.

‘Buitengewone inzet’

Hoogste baas Herna Verhagen waarschuwt wel voor onzekerheden in het vierde kwartaal, vanouds de belangrijkste tijd van het jaar voor PostNL. De economische gevolgen van de tweede coronagolf en de bijbehorende maatregelen zijn nog niet te overzien, zegt zij. Ze houdt in elk geval ook rekening met een hoger ziekteverzuim onder haar medewerkers.

Intussen wil PostNL de “buitengewone inzet van de medewerkers sinds de start van de pandemie” alvast belonen met een bonus van 250 euro (berekend over een fulltime aanstelling). Ook mensen die werken voor bedrijven die PostNL inhuurt voor de bezorging en bij de sociale werkvoorziening waarmee het samenwerkt, krijgen iets extra’s.

Voor de aandeelhouders ligt er voor het eerst sinds oktober 2019 weer een dividenduitkering in het verschiet. Vanwege de overname van postbedrijf Sandd had PostNL daarvoor tijdelijk te weinig geld in kas.

