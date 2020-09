De coronacrisis in de industrie lijkt haar dieptepunt voorbij

Ook de export groeide in augustus, vooral doordat de periode van strenge lockdowns in veel landen voorbij is en de productie in Duitsland, Nederlands belangrijkste handelspartner, weer toeneemt.

Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). De vereniging vat die bedrijvigheid in een indexcijfer: staat het cijfer boven de 50 dan wijst dat op een positieve trend, op groei. Staat de index onder de 50, dan duidt dat op krimp.

In juni stond de index op 45, in juli op 48, in augustus op 52,3. De index is gebaseerd op gegevens van 350 inkoopmanagers die maandelijks aangeven hoe de vlag in hun bedrijf er voorstaat, wat orders betreft. Doorgaans geeft de index een aardige indicatie van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Uit de cijfers trekt de Nevi dan ook de (voorzichtige) conclusie dat de Nederlandse industrie het dieptepunt voorbij is.

Prettig nieuws voor de industrie kwam er dinsdag ook uit Duitsland. Volgens minister van economische zaken Peter Altmaier is het ergste economische leed geleden en zal de Duitse economie zich snel herstellen. Hij verwacht voor 2021 een groei van 4,4 procent en denkt dat Duitse economie in 2022 weer het niveau zal hebben bereikt van voor de coronacrisis.

Nieuwe orders komen maar mondjesmaat binnen

Hoewel de cijfers over de Nederlandse industriële productie reden geven tot enig optimisme wijst de Nevi er wel op dat de productie nog ruim lager ligt dan die van vorig jaar. Ook het aantal orders ligt lager, reden waarom bedrijven arbeidsplaatsen schrappen. Een aantal sectoren, zoals de metaal, vreest nog lastige tijden in de komende maanden: aan bestaande orders wordt nog gewerkt, maar nieuwe orders komen maar mondjesmaat binnen.

Een diffuus beeld rijst op uit het aantal aanvragen dat uitkeringsinstantie UWV heeft gekregen voor de Now-2-regeling, waarbij de overheid een deel van de loonkosten betaalt van bedrijven die met flinke omzetdalingen kampen. Op de eerste regeling deden bijna 150.000 bedrijven een beroep, op de tweede waren het er, zo rapporteerde het UWV dinsdag, 65.203. Dat dat laatste aantal een stuk lager is, komt deels doordat veel bedrijven niet meer in aanmerking komen voor overheidssteun omdat hun omzetverlies daarvoor niet groot genoeg meer is. De inschrijftermijn voor de Now-2-regeling sloot op 31 augustus. Opvallend was wel het hoge aantal aanvragen dat de laatste week van de inschrijftermijn nog binnenkwam: 20.000, waarvan 5400 op de laatste dag.

Het UWV komt volgende week met meer gegevens over de aanvragers. Op 11 augustus gaf de instelling een tussenstand: toen kwamen de meeste aanvragen van commerciële dienstverleners, horeca-en cateringbedrijven en uit de detailhandel. Op dat moment had het UWV voor 1,3 miljard euro aan loonsubsidies verstrekt. Vanuit die drie sectoren kwamen eerder ook de meeste aanvragen voor de eerste steunregeling. Het UWV keerde in het kader van die eerste regeling acht miljard euro uit. Het kabinet heeft al bekendgemaakt dat de huidige (Now-2) regeling tot en met december wordt verlengd. Daarna komt er een derde steunronde.

CPB verwacht minder krimp als gevolg van corona

De Nederlandse economie krimpt dit jaar minder dan eerder werd gevreesd, voorspelt het Centraal Planbureau. Maar dan moet er geen tweede golf aan besmettingen komen.