De Chinese economie stokt, dus is het Westen zijn reddingsboei kwijt

China kampt met de traagste economische groei sinds het begin van de coronacrisis, met een vastgelopen vastgoedmarkt en hoge werkloosheid door streng coronabeleid. Het zijn ‘extreem ongebruikelijke’ economische tijden, zo analyseerde het nationale statistiekbureau vrijdag.

Op dit moment worstelt een groot deel van de wereld met beperkte groei en dreigende recessies. De Verenigde Staten en Europa staan voor een periode van stijgende rentes en hoge inflatie. In het verleden viel er dan nog wel eens te leunen op handel met het productieve China, dat de rest van de wereld dan op sleeptouw nam.

Maar dit keer lijken Europa en de VS even niet op China te kunnen leunen.

Extreem rigide lockdown-beleid, vooral in april en in mei, heeft diepe sporen nagelaten in de Chinese economie. Vergeleken met 2021 was het tweede kwartaal slechts goed voor 0,4 procent groei, veel lager dan waar analisten vooraf op hadden gerekend. Maar afgezet tegen het eerste kwartaal van dit jaar kromp de economie met 2,6 procent.

Vastgelopen vastgoedmarkt

De werkloosheid is met 5,5 procent bijna ongeëvenaard hoog, vooral jongeren zitten thuis. Bijna één op de vijf Chinezen in de leeftijd tussen 16 en 24 jaar heeft geen baan. Wel gaat het wat beter dan in mei, toen de gemiddelde werkloosheid nog 5,9 procent bedroeg.

Tegelijkertijd lukt het maar niet om de vastgoedmarkt vlot te trekken, met onvoltooide bouwprojecten en veel grote leningen die projectontwikkelaars niet kunnen terugbetalen. Zij kunnen banken meetrekken in hun problemen, vrezen economen. China gaat zijn streefcijfer van 5,5 procent economische groei dit jaar niet halen, luidt de consensus.

Toch ziet het nationale statistiekbureau lichtpuntjes. Zo waren de gevolgen van covid nog veel zwaarder geweest als de Chinese overheid niet zoveel steunpakketten en subsidies had verstrekt. Bovendien begon de productie in de industrie in juni weer wat aan te trekken.

Geen losser coronabeleid

Het zwaartepunt van de problemen lag in april en mei. Miljoenenstad Shanghai zat toen bijna twee maanden op slot, met inwoners die nergens heen konden en bedrijven die daardoor amper omzet konden draaien.

Die zware lockdown in Shanghai is voorbij, maar veel inwoners en economen houden rekening met nieuwe maatregelen. Vorige week is de nieuwe en besmettelijke BA.5.2.1-virusvariant geconstateerd in de havenstad. Bovendien zouden er nog steeds zo’n 30 steden deels of helemaal op slot zitten, iets waar volgens vermogensbeheerder Nomura bijna 250 miljoen mensen door geraakt worden. Er zijn, kortom, nog geen tekenen dat het Chinese Partijbestuur een wat losser beleid zal voeren als corona opnieuw de kop op steekt.

Een reddingsboei?

Experts waarschuwen in buitenlandse zakenkranten dat het Westen zich dit jaar waarschijnlijk niet aan China kan optrekken, zoals volgens hen wel gebeurde na de financiële crisis in 2008. De Groningse hoogleraar internationale economie Steven Brakman ziet het omgekeerde gebeuren: China zal langer in zwaar weer zitten omdat het even wat minder aan de rest van de wereld kan verkopen: “China een reddingsboei voor de rest van de wereld? Het is net zo goed andersom. Wij halen bijna al onze spullen uit China, dus als wij vanwege een recessie minder uitgeven heeft dat land er direct last vast.”

Brakman ziet bovendien dat grote bedrijven zich terugtrekken uit het land en hun productie verhuizen naar landen die wat minder hard en onverwacht ingrijpen bij iets als een coronacrisis.

