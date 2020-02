De Chinese beurs lijdt recordverliezen door het wuhanvirus

Beleggers op de Chinese beurs lijken haast bezig aan een inhaalslag om hun angst voor het voortwoekerende wuhanvirus in één klap te ventileren. Maandag daalden de beurzen in Shanghai en Shenzen met maar liefst 8 procent. Zulke verliezen zijn al sinds de zomer van 2015 niet meer voorgekomen. In totaal verdampte er bij de beursopening zo’n 420 miljard dollar.

Investeerders in China reageerden voor het eerst in elf dagen op de groeiende virusonrust. Sinds 23 januari, twee dagen voor het Chinees nieuwjaar, lag de beurs stil. Toen stond het aantal dodelijke slachtoffers nog op 17. Afgelopen zondag al op 361.

Niet alleen aandelen zakten daardoor in waarde, ook de nationale munt. De yen brak door een psychologische grens van 7 yen per dollar. Verder gingen meer dan 2500 aandelen zo hard onderuit dat ze op de ondergrens van 10 procent per dag stuitten, meldt persbureau Reuters. Die ondergrens is er om te grote schommelingen op de markten te voorkomen. Vooral bedrijven in de toerisme- en transportsector liepen tegen die begrenzing aan. Bij de schaarse beurswinnaars zaten vooral bedrijven uit de zorgsector. Sommige farmaceuten tikten zelfs de bovengrens van 10 procent dagwinst aan.

Grote spelers leggen hun activiteiten stil

De verliezen komen ondanks de stimulerende maatregelen die de Chinese centrale bank op maandag uit de kast trok, en die het grotendeels dit weekend al aankondigde. Zo kocht de moederbank ruim 170 miljard dollar aan leningen op van commerciële banken, die zo meer middelen overhouden om uit te lenen aan bedrijven en consumenten. Daarbovenop verlaagde de centrale bank de rente waartegen de commerciële banken bij haar kunnen lenen. Om dat vervolgens tegen een lagere rente te kunnen doorlenen.

Die bedrijven kunnen dan wel makkelijker aan krediet komen, maar liggen in veel gevallen stil om verdere virusverspreiding te voorkomen. Fabrieken die hun activiteiten wél doorzetten, kunnen weer last krijgen van bevoorradingsproblemen. Veel vrachtvliegtuigen vliegen weliswaar nog steeds. Maar volgens analisten van ING komt de helft van industriële bevoorrading het land binnen via passagiersvluchten. En daar landen er wel duidelijk minder van, nu de ene na de andere luchtvaartmaatschappij aankondigt voorlopig niet op China te vliegen.

Ondertussen blijft de groep internationale bedrijven die haar zaken in China staakt, uitdijen. Grote spelers als technologie-gigant Apple, Ikea, McDonalds en koffiereus Starbucks leggen hun activiteiten voor de komende tijd stil.

Tot nog toe sleept de Chinese beurs haar internationale evenknieën niet direct mee de afgrond in. De Amsterdamse AEX-index begon de maandagochtend met een kleine plus en leverde daar tot aan de lunch niet noemenswaardig op in. Ook andere beurzen in bijvoorbeeld Londen, Frankfurt en Parijs bleven allemaal tussen de 0 en 0,5 procent winst.

