De champagne kan open: Moonback gaat de concurrentie aan met Booking

Hotelboekingssite Moonback zet hoog in. Met twee miljoen euro extra via crowdfunding wil de site een serieus alternatief worden voor Booking.com.

Een sympathiek ogend plan dat stukloopt op geldgebrek. Een paar weken geleden leek het er nog op dat dit hotelboekingssite Moonback zou overkomen. De site, ontstaan uit ergernis over giganten als Booking.com, heeft dringend twee miljoen euro nodig – uiterlijk zondag bij elkaar te brengen via crowdfunding.

“Ontzettend veel geld”, erkent initiatiefnemer Niels Meijssen. Als het niet was gelukt - en dat was de afgelopen weken erg spannend - komt het voortbestaan van Moonback op het spel te staan. Maar het lijkt te lukken. Vrijdag rond lunchtijd stond de teller op 2.014.000 euro.

Ergernis over de boekingsgiganten

Moonback begon ruim twee jaar geleden, kort nadat bekend werd dat Booking in coronatijd overheidssteun had aangevraagd, terwijl het een jaar eerder een megawinst behaalde en miljarden had uitgegeven voor de inkoop van eigen aandelen.

Dat nieuws kwam nog bovenop de ergernis over andere praktijken van Booking, zoals de trucs om klanten te verleiden met meldingen als ‘nog één kamer vrij’. Maar Moonback wilde vooral het duopolie doorbreken dat Booking met Expedia heeft: hotels kunnen bijna niet om die twee heen. Daarom kunnen de boekingssites commissies vragen tot wel 18 procent per boeking.

Moonback werkt inmiddels in vijf steden, dat willen de initatiefnemers uitbreiden naar twintig. Beeld Moonback

Meijssen begon, ook toen al, met een crowfundingscampagne. Hij wilde van start met een boekingssite die klanten niet benadert met marketingtrucs, en die hotels niet afknijpt met forse commissies en andere voorwaarden. Destijds zette hij in op één miljoen euro, en dat werden er zelfs twee. Met dat geld kon hij beginnen. Een klein jaar geleden ging de site de lucht in.

Vijf steden is te weinig

Maar die eerste twee miljoen is bijna op en een alternatief opzetten is niet zomaar in één of twee jaar gebeurd. Over de site die de mensen van Moonback hebben gebouwd, zijn ze zelf tevreden. Dat was ingewikkeld genoeg. Maar reizigers kunnen via die site in niet meer dan vijf steden een hotel boeken. “Dat hebben we bewust zo gedaan, om ervaring op te doen”, zegt Meijssen. “Maar vijf steden is echt te weinig voor een serieuze boekingssite.”

“Een volgende stap moet zijn om minstens in de top-twintig van Europese steden hotels te kunnen aanbieden”, zegt Meijssen, “want de markt voor stedentrips is voor ons heel belangrijk”. Hotels vinden die mee willen doen is niet de belangrijkste hindernis, vertelt hij, want ook bij hotels is de ergernis over Booking en Expedia groot genoeg.

Maar klanten bereiken, dat is een klus. Moonback doet dat vooral door samen te werken met citymarketeers, lokale hotelverenigingen en organisatoren van evenementen. “Wij hebben nu eenmaal niet die vijf à zes miljard die de giganten inzetten voor marketing.”

De negen mensen die bij Moonback werken, kunnen nu de champagne ontkurken. Binnen afzienbare tijd krijgen zij er zeven collega’s bij.

Lees ook:

Niels Meijssen ergerde zich aan hotelsite Booking, nu heeft hij een ‘eerlijke concurrent’ opgezet

Via crowdfunding haalde ondernemer Niels Meijssen miljoenen op om de concurrentie aan te gaan met de hotelsite Booking.com.