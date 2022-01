De cafés in Ermelo draaien demonstratief de tap open. ‘Dit is geweldig!’

Eerder deze week staken de ondernemers van Ermelo de koppen bij elkaar. En toen waren de plannen tot burgerlijke ongehoorzaamheid al vrij snel gemaakt. Vandaag gooien ook de horecazaken de deuren open. Bij wijze van demonstratie. Want demonstreren is een recht.

Blijer kan je Ruurd Post, uitbater van brasserie De Volksmond niet maken. Zijn terras zit vol met klanten. De horecaondernemer schenkt dan ook met een grote grijns een lepel dampende snert in een kartonnen bekertje. “Eindelijk weer onder de mensen”, zegt hij.

Op het terras naast de zijne staat zijn buurman Henri Pijnenburg, eigenaar van Grand café restaurant Het Postkantoor. “Klaas, je bent een topper!”, schreeuwt hij naar een langslopende boa terwijl hij twee duimen opsteekt.

Handhaving

De gemeente Ermelo heeft in een reactie op de horecademonstratie laten weten de landelijke richtlijnen te volgen. Dat betekent handhaven. Maar Klaas, de handhaver die iedereen hier lijkt te kennen zwaait even en loopt dan door. Post lacht. “Ze kunnen niet zeggen dat ze niet gaan handhaven, maar ze laten het een beetje.”

De gemeente zit wat dat betreft ook klem, zegt Tineke van Wilgenburg, mede-eigenaar van Speciaalbier café de Hazeburg in Ermelo. “Ze begrijpen ons, maar moeten ook de landelijke regels volgen", zegt ze.

In het hele land zijn verschillende horecazaken vandaag tot 17.00 uur open bij wijze van demonstratie. Ze zijn het niet eens met het overheidsbeleid. Waarom mogen sportscholen, winkels en nagelsalons wel open en wij niet. Post: “Je zit vaak wel een uur bij de kapper. Bij ons drinken ze twintig minuten een kop koffie.” De logica is verdwenen. Al een tijdje, vindt Post die staat te kijken naar een meisje die haar hele gezicht onder de door hem inschonken pompoensoep heeft zitten. “Was lekker zeker!?", hij lacht.

Bier en bitterballen

Zijn collega Henri Pijnenburg, doet nog net geen geluksdansje. Het Postkantoor, zijn café en restaurant is ineens gevuld met zeker 80 klanten. Ze zitten binnen, drinken bier. Kilo’s kippenvleugels en kippenpoten vliegen zijn keuken uit. “De 200 kilo die ik bij de lokale kippenboer had besteld is al bijna op. Hij komt straks extra brengen. Het gaat als een jekko!”, zegt de enthousiaste ondernemer.

Ook de 21-jarige serveerster Suzanne de Weerd is blij dat ze weer kan doen waarvoor ze is aangenomen. Met een bord kippenbouten in haar hand vertelt ze dat ze de afgelopen tijd alleen maar kon schoonmaken, de zaak opnieuw inrichten. “Daar ben je op een gegeven moment wel klaar mee. Dit, de mensen, dat is wat de horeca zo leuk maakt.”

Ze zet het bord neer voor de 19-jarige Anne van Luttikhuizen, en de 20-jarige Britt Stoevelaar en Soraya de Rochemont. “We komen hier vooral voor onszelf. Even gebruik maken van de gelegenheid om weer buiten de deur te lunchen”, zeggen ze. Hoe ze wisten dat deze zaak open ging? “Facebook”, zeggen ze in koor. En via dat platform zijn meer klanten getipt.

Geen kermis

Ondernemend Ermelo gaat vandaag op een veilige en verantwoorde wijze open, benadrukt Ronnie Regeling van de VVV in Ermelo. “We hebben met elkaar afgesproken er geen kermis van te maken. We zien dit als een demonstratiedag.” Niet alle horecazaken in Ermelo doen mee. Dat komt niet omdat ze niet durven, legt hij uit. “Sommigen hadden niet genoeg voorraad om voor één dag open te gaan. Anderen konden geen personeel vinden en er zijn een paar horecaondernemers op vakantie.”

Een ding is duidelijk. Alle ondernemers hebben contact gehad met de gemeente over hun plannen. Sterker nog, de meesten kregen een telefoontje van de burgemeester, Dorine Burmanje. Post: “We zijn een groot dorp. Iedereen kent elkaar. Dan heb je korte lijntjes en kun je snel schakelen.”

Of deze burgerlijke ongehoorzaamheid bij de horeca past? Post: “Bij voetbal is op de lijn ook in. Natuurlijk zoeken we hiermee de randjes op maar we doen het op een nette manier en we schofferen niemand.” Bang voor meer besmettingen of meer coronapatiënten in het ziekenhuis zijn hij en zijn collega's ook niet echt. “We hebben toch onze prikken", zegt Post.

‘Ik kan niet anders’

Pijnenburg, die met zijn zaak begon in coronatijd en daardoor lange tijd geen recht had op overheidssteun, heeft ook met de burgemeester gesproken. “Ik heb gezegd dat ik niet anders kan. Mijn leveranciers, mijn personeel ik moet ze betalen. En ook de rekeningen voor m’n gas, water en licht zijn hoger geworden en vallen iedere maand op de mat. Als er niks binnen komt moet ik bij het gemeentehuis mijn handje ophouden en dat wil ik niet.”

De horecaondernemers begrijpen gewoon niet waar het kabinet mee bezig is. Van Wilgenburg: “Als ze mij kunnen laten zien dat de horeca zorgt voor veel meer besmettingen sluit ik met alle liefde mijn deuren. Maar dat blijkt niet uit onderzoeken.”

Wilgenburg heeft naast haar kroeg ook een eigen winkel, een slijterij met 3000 speciaalbieren die in coronatijd altijd open is gebleven. “Ik heb nog nooit zoveel fusten bier verkocht als in de tijd dat de horeca gesloten is. Dan weet je gewoon: mensen spreken achter de voordeur met elkaar af en maken zelf een feestje. Ik denk echt dat het dichtgooien van de horeca de besmettingen juist in de hand werkt", zegt ze.

Volgende week weer

De horecaondernemers houden zich deze dag verder aan alle coronaregels zeggen ze. Ze scannen QR-codes en letten op dat er voldoende ruimte tussen de tafels zit. “We breken dus maar met één regel, dat we niet dicht zijn”, zegt Pijnenburg. Hij en zijn personeel dragen geen mondkapje.

Bij het verlaten van zijn zaak roept hij de klanten toe. “Volgende week ben ik weer open! Donderdag, vrijdag en zaterdag!” Zijn collega Post houdt het voorlopig bij deze ene dag. Net als Wilgenburg: “Ik wil ook geen problemen met de gemeente. Die zitten nu ook in een lastige positie. Ik verwacht eigenlijk wel dat we maandag een brief op de mat krijgen met een waarschuwing dat er bij een soortgelijke actie in de toekomst strenger zal worden opgetreden.”

