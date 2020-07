De cadeaukaart als witwasmiddel? De cadeausector is niet blij met nieuw EU-beleid

Wie nu nog een boekenbon van meer dan 50 euro heeft liggen, kan die online ineens minder makkelijk uitgeven. Dat komt door nieuwe Europese regels tegen witwassen en terrorismefinanciering die eind vorige maand zijn ingegaan. Aanleiding is het gebruik van anoniem elektronisch geld – waar cadeaubonnen toe behoren – bij de aanslagen in Parijs in november 2015. De daders zouden toen gebruik hebben gemaakt van anonieme prepaid creditcards.

De nieuwe regels zijn pech voor wie op internet een VVV-bon wil uitgeven aan bijvoorbeeld museumkaartjes ter waarde van van 80 euro. Voorheen kon het hele bedrag met de cadeaubon worden afgetikt, nu kunnen consumenten per aankoop nog maximaal 50 euro van de bon besteden. De overige kosten – in dit geval 30 euro – moeten zij zelf bijbetalen. Het resterende bedrag op de cadeaubon kan pas weer bij een volgende aankoop worden gebruikt.

De nieuwe regels gelden alleen online

De strengere regels gelden alleen voor cadeaubonnen die online én op veel plekken kunnen worden ingewisseld, zoals boekenbonnen en VVV-bonnen. Het geldt niet voor cadeaukaarten die in een fysieke winkel worden ingeleverd. Ook niet voor cadeaukaarten die alleen kunnen worden besteed bij één specifieke winkel, zoals cadeaubonnen van de MediaMarkt, H&M of Hema. Deze cadeaubonnen worden niet gezien als een elektronisch betaalmiddel.

Cadeaukaarten die je op meer plekken kunt uitgeven zijn dat wel. En dat maakt ze interessant voor criminelen. De cadeaukaarten zijn anonieme betaalkaarten waar criminelen er makkelijk veel van kunnen inslaan. Zodra ze met de cadeaukaarten spullen kopen, is het geld witgewassen. Deze praktijken zijn in het verleden dus ook gelinkt aan de financiering van terrorisme, zegt het ministerie van financiën. Voor meer uitleg verwijst het minister naar de Europese Commissie.

Hoe vaak in het verleden geld is witgewassen door het gebruik van cadeaubonnen is ook niet duidelijk, laat De Nederlandsche Bank weten. Volgens witwasexpert Jan van Koningsveld staat witwassen via cadeaubonnen in ieder geval niet op de recent gepubliceerde lijst van grootste witwasrisico’s, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Een plotse foutmelding

De Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) is niet blij met de nieuwe regels. “Consumenten krijgen ineens een foutmelding wanneer ze een betaling van meer dan 50 euro willen doen met een cadeaukaart”, zegt voorzitter Tamar de Leeuw.

Volgens haar zorgen de regels niet alleen voor irritatie bij consumenten, maar ook voor een ongelijk speelveld in de cadeausector. “Het is gek dat sommige cadeaukaarten wel worden geraakt en sommige niet”, zegt ze. “Het is ook moeilijk uit te leggen waarom deze regels alleen gelden bij online en niet bij fysiek shoppen.” Volgens De Leeuw zijn er jaarlijks 2 tot 3 miljoen transacties met cadeaukaarten met een waarde boven de 50 euro.

