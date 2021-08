De bruiloften zijn terug van weggeweest: ‘Zelfs op werkdagen staan huwelijken gepland’

Voor de spiegel bij de Eindhovense bruidswinkel Ann & John bestudeert een vrouw in een jurk met lange sleep de prinses in haar spiegelbeeld. Ze schikt haar sluier. Haar vriendin schikt wat mee en geeft in een mengsel van Nederlands en Portugees bewonderend commentaar. Er wordt weer getrouwd, veel zelfs, en de belangstelling voor bruidsjurken neemt weer toe, zegt eigenaar Maarten Hendrikx.

Maar het zijn niet zozeer nieuwe jurken waardoor zijn zaak het momenteel razend druk heeft. Het is vooral de afhandeling van de jurken die in 2019, vaak maanden voor corona, zijn besteld. Een bruidsjurk koop je geen week van tevoren. Vijf maanden voor de huwelijksdatum is normaal en acht maanden wat Hendrikx adviseert, tenzij je bij toeval een perfect passend exemplaar in de winkel vindt.

De jurken worden op bestelling genaaid en komen, net als de materialen waarvan ze gemaakt worden, van over de hele wereld. En dan wil er nog weleens wat misgaan. Hendrikx: “Neem Myanmar. Daar komt veel vandaan. Er worden zowel materialen als hele jurken gemaakt. Maar door de noodsituatie vanwege corona gingen de fabrieken daar allemaal dicht. De brexit zorgde ook voor enorme problemen. En als de douane besluit precies die zeecontainer van onder tot boven te controleren waar een bestelde jurk in zit, levert dat dagen vertraging op.”

Drie of vier keer uitgesteld

De jurken die nu de rekken in het magazijn vullen, waren bestemd voor huwelijken die vanwege corona soms wel drie of vier keer zijn uitgesteld, in de hoop dat het feest een paar maanden later wel groots gevierd zou kunnen worden. “Inmiddels hebben die mensen alsnog besloten om in kleiner gezelschap te trouwen”, zegt Hendrikx.

Die anderhalf jaar uitstel betekent voor hem wel dat er veel werk aan de winkel is. Aan iedere trouwjurk gebeurt normaal wel iets om hem precies op maat te krijgen. Maar bij bruiden die een paar coronakilo’s rijker zijn of die vanwege het lange wachten inmiddels hun eerste baby hebben, moet soms veel vermaakt worden om een jurk nog passend te krijgen. “Gelukkig hebben we daar de nodige trucs voor. Een rits vervangen door een rijgsluiting lost al veel op”, zegt Hendrikx.

‘We zitten echt helemaal vol’

Ook Jacqueline Stout, sinds 29 jaar beëdigd trouwambtenaar, heeft door de uitgestelde huwelijken een volle agenda. “Het is echt ongekend druk. Mensen kunnen mij boeken om waar dan ook een huwelijk af te sluiten en ik sjees momenteel het hele land door”, zegt ze. Alleen reizen naar een buitenlandse locatie heeft ze nog niet hoeven doen. “In het buitenland trouwen werd de laatste jaren steeds populairder, vooral bij jonge bruidsparen. Die baseren hun beeld van het ideale huwelijksfeest vaak op wat ze in films zien. Maar nu durven de meeste stellen dat toch nog niet aan. Momenteel is het allemaal wel wat simpeler.”

Wie nu in het huwelijksbootje wil stappen, moet geduld hebben, zegt Stout, ook zonder speciale wensen en toeters en bellen. Niet alleen trouwambtenaren, ook feestzalen kunnen de grote vraag nauwelijks aan. Wachttijden van enkele maanden zijn inmiddels heel gewoon.

Wie bijvoorbeeld bij Wasven, een fraaie met riet bedekte boerderij en populaire trouwlocatie in Eindhoven, terecht wil, zal zeker tot oktober moeten wachten eer er plek is. “We zitten echt helemaal vol. Zelfs op werkdagen hebben we nu huwelijken gepland staan. In normale jaren komt dat buiten de trouwmaand mei nauwelijks voor,” zegt medewerker Hilde Ras.

“Daar komt bij: iedereen wil de afgelopen anderhalf jaar inhalen. Het zijn niet alleen bruidsparen waardoor we vol zitten. We krijgen ook bedrijven die hun bedrijfsfeest hebben uitgesteld en particulieren die om andere reden een feest willen geven.” Het Wasven was nooit echt de locatie voor enorme feesten, maar ook Ras ziet wel dat de bruiloften momenteel bescheidener zijn dan voor corona. “Misschien dat mensen zien dat het allemaal eigenlijk niet zo uitbundig hoeft”, veronderstelt ze.

Fors gespaard

Hendrikx hoort tijdens het passen andere geluiden. “Veel mensen zeggen dat ze het nu klein doen, maximaal 50 tot 60 mensen, alleen familie en naaste vrienden, maar dat ze, zodra het kan, alsnog een echt groot feest willen geven.” Een deel van de jurken die hij nu vermaakt, zal hij tegen die tijd zeker nog een keer terugzien, verwacht hij.

Tot dan is hij blij dat de in 2019 bestelde jurken langzaam uit zijn overvolle magazijn verdwijnen, want die ruimte heeft hij binnenkort hard nodig voor de nieuwe collectie voor 2022. Hij heeft even geaarzeld, want dat was een forse investering. De jurken in zijn winkel kosten al snel tussen de 1400 en de 4500 euro. Maar als corona meewerkt, heeft hij er alle vertrouwen in.

“De liefde blijft altijd bestaan. Onze verkoopcijfers naderen inmiddels weer de cijfers van voor corona en de budgetten gaan omhoog. Veel mensen hebben de afgelopen anderhalf jaar fors gespaard en willen dat best aan hun huwelijk uitgeven.”

