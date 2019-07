De brugklassers van 1999 wilden typische jongens- en meisjesberoepen

De een weet het als kleuter al, de ander pas op zijn veertigste. Maar de brugklassers van 1999 hadden op 12-jarige leeftijd al stevige ideeën over hun toekomstige beroep, blijkt uit nieuwe analyses van het CBS. Ruim de helft wist toen al wat voor werk ze als volwassene wilden doen, en bijna twintig procent werkte in 2017 daadwerkelijk in zijn of haar ‘droombaan’.

Voor meisjes was dat kapster, en voor jongens piloot. Traditioneler kan bijna niet, viel ook het CBS op. “Je ziet hoe duidelijk jongens en meisjes verschilden in hun keuze”, zegt woordvoerder Tanja Traag. “Ze kozen voor typische jongens- en meisjesberoepen. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of dat bij de huidige 12-jarigen verschuift, nu er meer aandacht is voor genderneutraal opvoeden en meer meisjes voor een technische opleiding kiezen.”

Ook architect en dierenarts waren populair bij de brugklassers van toen. Kinderen waren best reëel in hun wensen, zegt Traag. “Ze vulden haalbare beroepen in. Natuurlijk waren er ook kinderen die professioneel atleet wilden worden, maar dat waren uitzonderingen.”

Op het vmbo waren vooral de beroepen kapper en automonteur populair, op de havo architect en leerkracht in het basisonderwijs, en op het vwo dierenarts en piloot. Meisjes die ‘met kinderen wilden werken’ en jongens die timmerman wilden worden maakten hun wens het vaakst waar. Van de meisjes die iets met kinderen wilden, werkt bijna vier op de tien in het onderwijs of de zorg met kinderen. Van de jongens met het droomberoep timmerman werkt bijna 46 procent bij een bedrijf in timmer- en bouwwerkzaam­heden. Jongens die droomden van een carrière als piloot, maakten daar minder vaak werk van. Bijna zeven procent werkte in 2017 in de burgerluchtvaart of een gerelateerde bedrijfstak, zoals vliegtuigreparatie.

De kinderen van toen zijn inmiddels rond de dertig en horen tot de generatie ‘millennials’, die tussen 1980 en 1995 werd geboren en vaak wordt afgeschilderd als een zelfverzekerde, optimistische generatie die gewend is haar zin te krijgen. Tegelijk is het een generatie die afstudeerde in de economische crisis en kampt met hoge burn- outcijfers. Naar tevredenheid of stress op het werk heeft het CBS echter geen onderzoek gedaan. Wel loopt er momenteel een onderzoek naar langdurige ontwikkelingen in welzijn en geluk, zegt Traag, waar bij jongeren inderdaad sprake lijkt van een ‘veranderende trend’.

Maar in 1999 waren dit volgens haar vooral ‘hele gewone gewone kinderen met hele gewone dromen’. “Kinderen kijken bij hun beroepskeuze toch vooral naar dingen die ze dichtbij zien, zoals hun ouders en mensen op televisie. Ze zien Freek Vonk en willen bioloog worden. Dat was toen niet anders dan nu.”

Myla Saelman, kapper bij Kinky Kappers! Beeld Patrick Post

Myla Saelman (32), kapper bij Kinki Kappers, Amstelveen “Als klein meisje riep ik al dat ik kapper wilde worden en dat heb ik altijd doorgezet. Vroeger ging ik met mijn moeder naar de kapper, dat vond ik altijd heel interessant. Ik mocht ook wel eens helpen. Dan stond ik daar handdoekjes te vouwen, koffie en thee uit te delen en haren op te vegen. Ik ben altijd graag met haar bezig. Als kind deed ik al alsof ik het haar van mijn buurmeisjes knipte met een nepschaar. De kappersschool heb ik puur gedaan om het papiertje te halen. Daarna pas werd het echt leuk. Je leert ook het meeste na de kappersopleiding. Dan ben je veel meer echt met de klanten en het haar bezig. Kleuren is mijn specialiteit. Ik kan er heel veel creativiteit in kwijt. Het is echt een kunst om een mooie kleurverloop of regenboogkapsel te maken. Ik houd ook van een totale metamorfose, daar knap je mensen echt mee op. Vandaag zat er iemand bij me op de stoel met een probleem. Ze had haar haar laten blonderen door haar dochter… Het was bovenop blauw en onder geel met oranje. Ik geniet van zo’n uitdaging. Ze ging sneller dan verwacht weer heel mooi blond de deur uit”.

Desiree Kon, directeur installatiebedrijf. Beeld Arie Kievit

Desiree Kon (32), directeur installatiebedrijf Kon, Hardinxveld-Giessendam “Heel lang wilde ik stewardess worden. Het leek me fantastisch om zo voor mensen te kunnen zorgen en ik vond vliegen intrigerend. Ondanks dat ik dat nooit ben geworden heb ik altijd gedaan waar ik gelukkig van dacht te worden. Na het vmbo ging ik de zorg in, ik werkte opeenvolgend als verzorgende, helpende, verpleegkundige en uiteindelijk als manager. Dat werk zei ik vaarwel toen mijn man en ik de mogelijkheid kregen zijn installatiebedrijf uit te breiden. Hij is een echte techneut, ik heb de nodige managementervaring. Ik vind techniek superleuk. Het is meer dan loodgieterswerk, het gaat ook over zorg. We zorgen er voor dat mensen zo lang en gezond mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Alleen al de vraag waar een stopcontact moet komen, wat is met oog op de toekomst de beste plek? Uiteindelijk gaat het over de mens. Daar mag in de techniek meer aandacht voor komen. Het gaat om simpele dingen, zoals even vragen hoe de nieuwe douche bevalt als je ergens een cv-ketel installeert. Als je 15 of 16 bent is het zo moeilijk om te bedenken wat je wilt worden. Ik zeg altijd: kies iets waar je blij van wordt. Mijn loopbaan klinkt misschien raar, maar ik voel me een gezegend mens.”

