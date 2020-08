De Britten hebben nu de zwaarst getroffen economie van alle Europese landen van formaat

Wie het een jaar geleden had voorspeld, was hard uitgelachen: de Britse economie krimpt sterker dan ooit en het heeft niets met de brexit te maken. In het tweede kwartaal van dit jaar daalde het Bruto Binnenlands Product (BBP) 20,4 procent in omvang. Zo’n teruggang registreerden Britse statistici sinds het begin van hun metingen in 1955 nog nooit.

De Britten beschikken nu over de zwaarst getroffen economie van alle Europese landen van formaat. De omvang van de Spaanse economie nam in dezelfde periode met 18,5 procent af. De hele eurozone viel 12,1 procent terug. Voor de duidelijkheid: ook dat is immens.

De geregistreerde krimp aan de andere kant van Het Kanaal hangt direct samen met de bestrijding van de coronacrisis, zeggen economen. “Het Verenigd Koninkrijk was relatief laat met het instellen van een lockdown”, zegt macro-econoom Bert Colijn van ING. “Daardoor kostte het veel moeite om de pandemie onder controle te krijgen en duurde de lockdown vrij lang”, zegt markteconoom Stefan Koopman van de Rabobank. Winkels waren dus langer dicht dan elders.

De late lockdown had nog een gevolg: het Britse sociale en economische leven lag precies stil van april tot en met juni, oftewel het hele tweede kwartaal. In andere landen zorgde het tijdig ingrijpen voor een spreiding van de economische schade over meerdere maanden. Door die beroerde timing lijkt de Britse misère in het tweede kwartaal nog iets heftiger dan in andere landen. Maar ook over een langere periode doet het Verenigd Koninkrijk het bijzonder beroerd, zegt Koopman. “In het eerste half jaar van 2020 doet alleen Spanje het slechter.”

Veel terrassen en nagelsalons

Dat de economie in het Verenigd Koninkrijk zo lijdt onder de coronacrisis, komt mede door de aard van de economie. De Britse eilanden hebben relatief veel terrassen en nagelsalons, en een veel kleinere industrie dan bijvoorbeeld Duitsland. “80 procent van de economie is dienstverlening. Die sector komt veel moeilijker weer op gang, en heeft veel meer last van de anderhalve meter afstand”, zegt Koopman. De Britse minister van financiën Rishi Sunak reageerde dan ook enigszins gelaten op de nieuwste cijfers: “Honderdduizenden mensen hebben hun baan al verloren en triest genoeg zal dit nog veel meer mensen overkomen in de komende maanden.”

Hangt de enorme krimp samen met halfslachtige steunmaatregelen van premier Boris Johnson voor de economie? Dat valt wel mee. “Men bood in de de eerste maanden vrij veel mogelijkheden, in vergelijking met het continent. Duitsland zette de kraan nog verder open, verder komt het Verenigd Koninkrijk gunstig uit de vergelijking”, zegt Colijn. Deze maand nog kwam de Britse regering met een bijzondere maatregel: van maandag tot en met woensdag eten Britten in restaurants voor de helft van het geld. De tweede helft van het bonnetje betaalt de overheid - met een maximum van tien pond.

Brexit gluurt weer om de hoek

Zorgen hebben de economen over de nabije toekomst. Ja, in de eerste maanden zal de Britse economie terugveren. “We gaan juichcijfers zien. In de data uit juni zien we al een flinke plus”, zegt Colijn. Dat heeft een reden: vooruitgang creëren vanuit stilstand is niet zo moeilijk. Een sportschool die dicht was en weer open mag, ziet de omzet flink stijgen.

Maar op de lange termijn? “Steunmaatregelen lopen af en er is weinig duidelijkheid over hoe het verder moet. Dat baart zorgen voor het laatste kwartaal en het begin van volgend jaar”, zegt Koopman. Bovendien komt dat andere fenomeen weer om de hoek kijken: op op 1 januari loopt de overgangsperiode van de brexit af.

Het duurt nog wel even voor duidelijk is hoe groot de werkelijke economische schade is. “Hoeveel werklozen geven straks bijna geen geld meer uit, hoeveel bedrijven gaan over de kop doordat de economie op slot moest?”, zegt Colijn. “Onze prognose is dat het Britse BBP pas weer in 2025 terug is op het oude niveau”, zegt Koopman.

