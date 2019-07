De brexit en handelsoorlog bezorgen de Duitse economie een niet al te best jaar

Na negen jaren economische groei begint de motor van de Duitse economie te stotteren. In de maand mei is het orderboek van de Duitse industrie 2,2 procent dunner geworden vergeleken met een maand eerder. De belangstelling voor Made in Germany loopt terug. De industrie zal de komende maanden zwak blijven presteren, waarschuwt het ministerie van economische zaken, dat de cijfers vrijdag vrijgaf.

“Deze onthutsende cijfers ondermijnen elke hoop op een herstel voor de industrie”, zei ING-econoom Carsten Brzeski tegen persbureau Reuters. “Wat een misère!”, reageerde zijn vakgenoot Thomas Gitzel van de VP Bank. “Gezien de aanzienlijke terugval in het aantal bestellingen zal de industriële productie extreem zwak blijven in de tweede helft van het jaar. En dat vergroot het risico op een recessie voor de Duitse economie.”

De Duitse centrale bank verwacht voor het tweede kwartaal van dit jaar een kleine krimp van de economie. Het eerste kwartaal was er in ieder geval nog 0,4 procent groei, nadat Duitsland de tweede helft van 2018 in de min was geëindigd. Brzeski zei toen dat Duitsland ‘een blauw oog’ had opgelopen. Voor Nederland zijn de prestaties van de grootste handelspartner Duitsland van groot belang.

Duitsland zag de bestellingen uit de Eurozone met 1,7 procent teruglopen. Daarbuiten daalde de vraag naar Duitse industriële producten zelfs met 5,7 procent. Nu de wereldhandel onder druk staat door de tarievenoorlog tussen de Verenigde Staten en China, en de onzekerheid vanwege de brexit aanhoudt, blijkt de Duitse afhankelijkheid van de export een zwakke plek. Een op de drie Duitse banen is verbonden met de export.

Protectionisme

Deze week waarschuwden drie Duitse industriegroepen al dat 2019 niet zo'n best jaar zal worden. “Handelsruzies en groeiend protectionisme in grote delen van de wereld worden in toenemende mate een realiteit voor Duitse bedrijven in het buitenland”, zei de Kamer van Koophandel en Industrie. Door het afnemende vertrouwen in de wereldeconomie verzwakt de vraag naar machines, diensten en auto’s uit Duitsland.

Ook de Duitse autoindustrie heeft het niet makkelijk. De vereniging van autobouwers VDA verwacht bijvoorbeeld dat de verkoop in China 4 procent lager zal uitvallen dan vorig jaar. Het dieselschandaal blijft de grote autofabrikanten achtervolgen. En bovendien moeten ze flink investeren in de elektrische auto. De opmars van die schonere wagens kan de Duitse autoindustrie 75.000 van de 840.000 banen kosten. Verder hangt nog altijd de dreiging in de lucht dat de Amerikaanse president Trump met invoerheffingen komt op Europese auto’s.

Ten slotte meldde de Duitse vereniging voor mechanische technologie VDMA dat de productie dit jaar 2 procent lager uitvalt door het conflict tussen China en de VS. Onzekerheid zorgt ervoor dat investeringen worden uitgesteld of geschrapt, zei de belangenvereniging.

Een teken aan de wand is dat Duitse producenten verwachten dat ze meer gebruik gaan maken van arbeidstijdverkorting. Dat meldde het Instituut voor Economisch Onderzoek (Ifo) donderdag. De bedrijven laten hun vakmensen minder uren werken, zodat er geen ontslagen hoeven te vallen. In de hoop dat de donkere wolken overdrijven.

