De bouw koerst af op een crisis. Alweer

Voor de bouwsector dreigt de derde crisis in twaalf jaar tijd. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft berekend dat de bouwproductie, mede als gevolg van de coronacrisis, met 15 procent daalt, waardoor er 40.000 banen verloren gaan. 15.000 banen sneuvelen al dit jaar. Vooral flexwerkers en uitzendkrachten moeten vrezen voor hun baan.

Volgens het EIB stellen zowel zakelijke als particuliere klanten hun investeringen uit. Gelet op de doorlooptijden in de bouw strekken de problemen zich uit over een periode van twee jaar. Dus ook als de Nederlandse economie komend jaar stevig herstelt, zal de bouw de negatieve gevolgen van de coronacrisis nog steeds stevig voelen.

“Op het moment dat de Nederlandse economie uit het dal klimt, galmt de klap van de weggevallen investeringen nog na”, waarschuwt het EIB. In de berekeningen gaat het instituut uit van een krimp van de Nederlandse economie met ongeveer 5 procent. Daarbij komen ook de maatregelen rond pfas en stikstof bij, die de bouw parten spelen.

Verder wijst het EIB op de vergunningverlening die door de coronacrisis wordt bemoeilijkt. Dit jaar zullen er minder vergunningen worden afgegeven. Omdat het tijd kost om van vergunning naar oplevering te komen neemt het aanbod van nieuwe woningen na 2021 maar geleidelijk toe, terwijl er een groot woningtekort is. Dus moet er een Deltaplan komen voor de Nederlandse economie, zegt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

Deltaplan: tienduizenden woningen extra en verdere verduurzaming van bestaande huizen

Verhagen: “Er moet een plan komen met gerichte investeringen in belangrijke ambities van het kabinet op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid.” Het plan moet ervoor zorgen dat er tienduizenden extra huizen worden gebouwd en dat bestaande woningen verder worden verduurzaamd. Verhagen wil dat grote publieke opdrachtgevers het voortouw nemen. Bij ongewijzigd beleid zal het woningaanbod terugzakken naar 50.000 dit jaar, zegt Bouwend Nederland.

De bouwsector heeft niet zoveel aan de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (Now), stelt Verhagen, omdat een groot deel van het werk nu nog doorgaat en bedrijven dus geen omzetverlies lijden van tenminste 20 procent. De klap komt later. De kans bestaat dat die regeling later in het jaar niet meer geldt en getroffen bedrijven dus geen beroep kunnen doen op de Now.

Verhagen: “Op onderdelen in de markt is sprake van vraaguitval. Hierdoor komen specialistische mensen zonder werk te zitten. Zij kunnen niet zomaar elders ingezet worden. Een meterinstallateur zet je immers niet zomaar op een asfalteermachine. En een stukadoor is niet per se een goede timmerman. Als bedrijven niet in aanmerking komen voor de Now-regeling wordt ontslag ineens een optie. Dan spannen we het paard achter de wagen, want dit zijn de mensen die we na deze crisis weer keihard nodig hebben. Banenverlies moet koste wat het kost worden voorkomen.”

