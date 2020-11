De beurzen veren op. Is de crisis voorbij dan?

De Amerikaanse farmaceut Pfizer had maandag nog niet bekendgemaakt dat het ver gevorderd is met een vaccin tegen het coronavirus of de koersen van veel bedrijven spoten omhoog. In Amsterdam stegen veel grote fondsen met percentages die in zo’n korte tijd zelden of nooit zijn vertoond. Het aandeel Air France KLM steeg met ruim 27 procent. Winkelcentrumuitbater Unibail-Rodamco-Westfield met 24 procent. Sportschoolketen Basic Fit pluste bijna 23 procent. Ook voor de aandeelhouders van ABN Amro, ING, groothandel Sligro en Shell (koerswinsten van 13 tot 15 procent) was maandag een even bijzondere als lucratieve dag. Buiten Nederland was het niet anders. Ook daar waren het de aandelenkoersen van luchtvaartmaatschappijen, banken, oliemaatschappijen en reis- en vakantiegerelateerde bedrijven die luchtwaarts koersten.

Dinsdag ging het er wat minder spectaculair aan toe op de beurzen, maar toch waren er opnieuw flinke koerswinsten voor de aandelen die maandag al flink omhoog waren gegaan. Tegelijkertijd waren er verliezen voor veel aandelen die maandag ook in de min stonden: die van techbedrijven als ASML en ASMI bijvoorbeeld; van supermarktketen Ahold; en van Just Eat Takeaway, het bedrijf achter het internetplatform voor de bezorging van maaltijden.

Er is hoop dat de pre-coronatijden eindelijk weer kunnen terugkeren

Zegt dat wat? Ja. Met de aankondiging van Pfizer is er de hoop dat normale, pre-coronatijden eindelijk weer kunnen terugkeren. Dan is het niet zo vreemd dat beleggers op die hoop reageren. Dat ze aandelen kopen van bedrijven die gebaat zijn bij die terugkeer naar normaal. En dat ze aandelen verkopen van bedrijven die niet of nauwelijks last hebben gehad van die crisis of die er, zoals Ahold en Just Eat Takeaway, juist baat bij hebben gehad.

Een vrijwel verlaten winkelcentrum van Unibail-Rodamco-Westfield in Londen. Beeld Reuters

Als we terug gaan naar normaal, dan zijn de meeste koerswinsten te halen door te beleggen in bedrijven die het hardst zijn geraakt door de coronacrisis; in de bedrijven die sinds eind februari de grootste koersverliezen hebben geleden. Want ‘normaal’ betekent dat consumenten weer als vanouds gaan winkelen en dat de winkeliers in winkelcentra weer normaal hun huur overmaken aan de Unibail Rodamco’s van deze wereld. Dat KLM’s vliegtuigen weer vol raken en dat die vliegtuigen niet meer ergens geparkeerd staan op Schiphol. Dat de sportscholen van Basic Fit in Frankrijk weer opengaan en dat in de Nederlandse sportscholen groepen weer welkom zijn. Dat banken hun stroppenpot niet vol hoeven te stoppen, omdat ze niet langer bang hoeven te zijn dat eerder verstrekte leningen niet meer te innen zijn. Dat Sligro weer cafés en restaurants kan bevoorraden. En dat Shell kan profiteren van hogere olieprijzen en aantrekkende verkopen van benzine en vooral kerosine.

Koersen van hard getroffen bedrijven nog lang niet terug naar normaal

Zo ver zijn we overigens nog lang niet. KLM hangt aan het infuus van de overheid. Unibail Rodamco kampt met hoge schulden en wil bezittingen verkopen. De scholen van Basic Fit zijn deels nog dicht. De stroppenpotten van de banken raken voller, de cafés en restaurants daarentegen blijven voorlopig gesloten. De beurskoersen van de betrokken bedrijven getuigen daarvan, nog altijd. Ondanks de spectaculaire koersstijgingen van maandag en dinsdag liggen de koersen van Unibail-Rodamco, KLM, Basic Fit, Shell en de twee grote banken nog altijd stukken lager dan half februari. Neem Shell, het aandeel dat in de Nederlandse beleggingsportefeuilles het best is vertegenwoordigd. Half februari kostte een aandeel 23,28 euro, een week geleden 10,07 en gisteren aan het eind van de middag 13,36.

Terug naar normaal? Als dat de realiteit wordt, kunnen aandeelhouders van bedrijven die door corona hard werden geraakt nog mooie tijden verwachten. Maar voor hetzelfde geld draait het sentiment weer: als de lockdowns langer duren dan verwacht bijvoorbeeld. Of als Pfizer de maandag uitgesproken verwachtingen toch niet kan waarmaken.

