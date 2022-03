De benzine is duur en dus zoeken werknemers online naar carpoolmaatjes

Het is 1993. Een spotje van Postbus 51 toont ene Theo in een rode cabrio met drie vrouwen op zijn achterbank. “Waarom alleen in die wagen als je een fijne collega mee kan vragen!?”, schreeuwt hij door een megafoon. Een van de vele pogingen van de overheid om het carpoolen te promoten. Dat werd nooit echt een succes. Maar nu de prijzen aan de pomp blijven stijgen kan daar wel eens verandering in komen.

‘Ik rij drie keer in de week van Gouda naar Dordrecht voor mijn werk’, schrijft de 32-jarige Liane Ramaker in een oproep op Facebook. ‘Gezien de hoge benzineprijzen zou ik het fijn vinden om te carpoolen in mijn auto’, gaat de tekst verder. Ze noemt haar vertrektijden en vraagt geïnteresseerden om zich te melden. En dan gaat het snel. Binnen twee dagen heeft ze een meerijder gevonden. “Een man met een eigen bedrijf. Hij woont bij mij in de buurt en zijn kantoor zit vlakbij mijn werk”, zegt ze.

Je ziet op sociale media meer soortgelijke verzoeken. Zoals in de Facebookgroep ‘Carpool Nederland’ waarop met name autobezitters de laatste tijd vaker berichten plaatsen op zoek naar passagiers die de brandstofkosten willen splitten. Ook per plaats worden groepen opgericht. Zo heeft Facebookgroep ‘Carpoolen Gouda’ binnen anderhalve week 27 leden.

Reiskostenvergoeding omhoog

Uit een onderzoek van HR-dienstverlener Visma Raet blijkt dat 1 op de 5 werknemers vreest voor financiële problemen als de werkgever de reiskostenvergoeding niet verhoogt. Werkgevers mogen maximaal 19 cent per kilometer onbelast vergoeden, boven dat bedrag moet belasting worden betaald. De brandstofprijzen zijn nu hoger dan die vergoeding, vakbonden pleiten daarom voor een verhoging.

De voordelen van carpoolen worden ondergewaardeerd, zegt Marco van Burgsteden van Crow, een kennisplatform dat gemeenten en provincies adviseert over mobiliteit en infrastructuur. “Minder weggebruikers betekent ook minder files, het is goed voor het milieu en je kunt de kosten delen.”

De nadelen zitten vooral in de psyche van de mens, als je het hem vraagt. “Mensen denken dat het veel gedoe is. Ze hebben geen zin om met een ochtendhumeur iemand naast zich te hebben. Of ze zijn bang dat ze moeten omrijden.” Smoesjes, vindt hij. “Online kun je heel makkelijk passagiers aan bestuurders matchen, en over alles afspraken maken. Je kunt het regelen zoals je zelf wilt”, zegt hij.

Vreemde man mee

Ramaker, die werkt als orthopedagoog, begon voor de eerste carpoolrit wel even te twijfelen. Moest ze wel een vreemde man meenemen als jonge vrouw? Maar die angst was onterecht. “Hij is heel relaxed en we appen over wanneer we samen rijden de aankomende week. En ik heb uitgerekend dat ik nu 10 euro kwijt ben aan benzine heen en terug. Hij betaalt vooruit en geeft mij 5 euro voor een retourtje en 2,50 euro om alleen heen of terug mee te rijden”, zegt ze.

Particulieren kunnen hun toekomstige autoritten ook aanmelden bij een ritdeeldienst, zoals BlaBlaCar, Toogethr en Twogo. Via de app van BlaBlaCar kunnen bestuurders en passagiers die willen carpoolen bij elkaar worden gebracht, een soort digitale marktplaats. Nicolas Brusson, mede-oprichter van BlaBlaCar, ziet het aantal gebruikers van zijn dienst wereldwijd groeien nu de prijs van benzine en diesel hoog is, zo liet hij eind vorig jaar al weten in een interview met de Franse nieuwszender Franceinfo.

Het ging wereldwijd om 350.000 tot 400.000 nieuwe aanmeldingen per week. Vaker dan voorheen zijn dat dagelijkse carpoolers, die voor hun woon-werkverkeer zoeken naar mensen die willen meerijden. Ramaker heeft haar autoritten ook op die app staan maar dat liep nog geen storm. “Misschien zit ik niet op een populair traject”, zegt ze.

Recente landelijke cijfers over het aantal carpoolers zijn er niet, laten het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en kennisplatform Crow weten, wie precies carpoolt is ook lastig te registreren.

Lees ook:

Waar vindt Europa nog een alternatief voor Russische olie?

Er is dringend behoefte aan een alternatief voor Russische olie, maar dat is niet zo maar voorhanden.