De band tussen Nam en staat is niet innig meer

De Nam is wel degelijk ruimhartig geweest voor gedupeerden van aardbevingen in Groningen. Maar die ruimhartigheid heeft een grens. Nam was, en is,bereid om schade als gevolg van bevingen te voldoen. Voor dat soort schade is de Nam aansprakelijk. De Nam was soms ook bereid wat extra’s te doen: ruimhartig te wezen. Maar als niet duidelijk is wat ‘ruimhartig’ is en wat de criteria daarvoor zijn, kan willekeur ontstaan. Dan wordt de ene Groninger veel beter geholpen dan de andere. Dat is in de praktijk al gebeurd en dat leidt tot onvrede. Dan kan zelfs ‘een sociale tijdbom tot uiting komen’.

Dat betoogde Johan Atema, baas van Nam, tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Atema volgde in 2018 Gerald Schotman op als chef van de Nam. Toen hij aantrad, was al was duidelijk dat de gaswinning op zijn einde liep. Ook had de Nam zich teruggetrokken uit het proces van schade-afhandeling: de Nam betaalde alleen nog de rekeningen.

Niet inzichtelijk genoeg

Volgens Atema zijn de rekeningen die het Instituut Mijnbouwschade Groningen de Nam stuurde niet inzichtelijk genoeg. Atema wist niet waarvoor hij moest betalen: of het bij die bedragen alleen om schades ging die door bevingen zijn veroorzaakt. “Ruimhartigheid zonder afspraken, daar zijn we tegen. Ik moet toch kunnen zien waarvoor ik betaal.” Momenteel ruziën staat en Nam over die betalingen: de staat zegt nog 240 miljoen van de Nam te goed te hebben: een arbiter zal daar nu over oordelen.

Dat Nam die arbitrage aanvroeg, maakte Hans Vrijbrief, staatssecretaris van mijnbouw, ‘razend’, zei hij tegen de commissie. “De staat en de Nam hebben met de gaswinning veroorzaakt wat er is gebeurd. Ik vind dat ze (de Nam, red.) gewoon moeten betalen.” Volgens Vijlbrief redeneert de Nam strikt juridisch en is vaak niet te bepalen wat precies aardbevingsschade is. “De Nam maakt een onderscheid tussen directe bevingsschade en tierlantijnen. Maar die tierlantijnen zijn een onderdeel van het probleem.”

Dat de Nam moeite heeft met het vergoeden van schades in huizen die buiten het gebied liggen waar de meeste bevingen zijn, is Vijlbrief ook een doorn in het oog. “Er zijn huizen met erg veel scheuren na een beving. Die scheuren waren er ervoor niet. Dan past het toch niet om daarover te zeuren.”

Volgens Atema is de afhandeling van schades en de versterkingsoperatie in Groningen veel te ingewikkeld geworden en duurt het veel te lang. De focus moet liggen op de versterking van woningen die onveilig zijn. Hoeveel dat er zijn, is overigens nog onduidelijk.

Grote achterstand

Ook dat was Vijlbrief niet met Atema eens. Dat de versterkingsoperatie en de afhandeling van schades traag verlopen komt niet doordat er ook woningen worden verbeterd die niet direct gevaar lopen. In het verleden is een grote achterstand ontstaan, zei hij, en door verandering van regels en normen is die achterstand nog verder opgelopen.

Atema concludeerde dat de partijen die betrokken waren bij de aardgaswinning er ‘een zooitje’ van hebben gemaakt. “Een zooi, dat is een heel grote crisis. Wij hebben daar een grote rol in gespeeld.” De Nam heeft tot nu toe, zei Atema, 5,5 miljard euro betaald aan schadevergoedingen, herstel en versterking van huizen en gebouwen en andere uitgaven die samenhangen met de gevolgen van de bevingen. Vijlbrief vreest dat het doel voor dit jaar – minstens 1000 versterkte woningen – niet zal worden gehaald.

De band tussen Nam en staat, ooit zo innig ten tijde van de jarenlange gaswinning waar beide zoveel voordeel van hadden, is niet innig meer.

