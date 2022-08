‘De baas’ helpt oudere werknemers minder vaak om gezond te leven

Juist bedrijven met veelal oudere werknemers spannen zich minder in voor een gezonde levensstijl van hun personeel. ‘Vergrijsde bedrijven’ zetten minder vaak iets gezonds op het menu in de bedrijfskantine en organiseren minder om het personeel aan het bewegen te krijgen dan bedrijven waar veel jonge mensen werken.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek in negen landen, waaronder Nederland, dat deze week verschijnt in sociologisch vakblad Demos. Ruim 4300 werknemers in heel Europa vulden vragenlijsten in over kantinemaaltijden, sportklasjes met collega's, een vergoeding voor een nieuwe fiets of de mogelijkheid om samen met collega's mee te doen aan een hardloopevenement.

In Nederland doen bedrijven relatief veel op het gebied van gezonde voeding, maar wat betreft het aansporen van beweging scoren werkgevers gemiddeld in Europa. Ouderen krijgen, zowel in Nederland als daarbuiten, de minste aandacht.

Het is een opvallende uitkomst, vindt onderzoeker Anne van der Put van de Universiteit Utrecht. Vanwege vergrijzing en de stijgende aow-leeftijd is gezondheid onder oudere werknemers een steeds belangrijker thema voor werkgevers.

Gemiste kans

Uit haar onderzoek blijkt niet waaróm bedrijven zich minder inspannen voor de vitaliteit van ouderen, dus daarnaar is het gissen. Onderzoeker Van der Put: “Werkgevers hebben misschien het gevoel van: ‘die oudjes zitten toch maar hun tijd uit tot hun pensioen, daar moeten we niet in investeren’.”

Het lijkt een gemiste kans voor werkgevers die op zoek zijn naar minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen die wél gebruik maken van gezonde lunches of sportklasjes noemen zich gezonder dan hun collega's die dat niet doen, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek.

Gerapporteerde gezondheid is weliswaar iets anders dan gemeten gezondheid, erkennen Van der Put en mede-onderzoeker Tanja van der Lippe. Maar volgens hen is zulke zelfrapportage wel een goede voorspeller van ziekte of vroegtijdig overlijden.

Klein verschil?

Gemiddeld geeft iemand van 60 jaar die wél gebruikmaakt van ‘vitaliteitsbeleid’ zijn eigen gezondheid een 3,9 op een schaal van 1 tot 5. Iemand van 60 die voor de broodjes kroket gaat in de kantine en níet op een fiets van de baas naar zijn werk komt, geeft zijn gezondheid een 3,7.

Dat klinkt als een klein verschil, schrijven de onderzoekers. Maar het is wetenschappelijk gezien wel een significant verschil. En aangezien gezondheid afhankelijk is van heel veel factoren, is het volgens hen toch opvallend dat vitaliteitsbeleid van een werkgever zoveel uithaalt.

Technisch gezien is het overigens geen causaal verband. Het kan dus zijn dat vooral reeds gezonde mensen ook gebruik maken van de gezonde voorzieningen op hun werk. Maar de onderzoekers hebben wel voor zoveel mogelijk achtergrondkenmerken gecorrigeerd, zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

Superhippe quinoa-salade

“Bovendien is het best aannemelijk dat gezonde initiatieven op het werk juist mensen meekrijgen die er anders niet aan zouden beginnen”, zegt Van der Put. “Iemand die normaal nooit voor zijn plezier wandelt, doet dit misschien wel als zijn collega’s ook allemaal meegaan.”

Er speelt nog iets anders: uit eerder onderzoek blijkt dat ouderen ook minder vaak van de mogelijkheden gebruikmaken als die wél worden aangeboden. Hoe zit dat dan? Van der Put en Van der Lippe denken dat zowel gezond eten als veel bewegen nog beter kunnen aansluiten op de belevingswereld van wat oudere werknemers.

“Als je een superhippe quinoasalade aanbiedt, dan slaat niet elke 60-plusser daar direct op aan”, zegt Van der Put. “Die wil misschien wel liever gekookte aardappelen en groente, wat natuurlijk ook best gezond is.” Bij sporten geldt ongeveer hetzelfde. “Een heel intensieve sportklas na werktijd is niet voor iedereen weggelegd. Sommige mensen hebben liever wat strekoefeningen, yoga of een wandeling met collega’s.”

