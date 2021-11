De arbeidsmarkt staat onder hoogspanning: ongekend veel vacatures en meer banen dan ooit

De situatie op de arbeidsmarkt is als het passen van een oude spijkerbroek, die is gekrompen in de was en niet van plan is mee te geven met extra coronakilo's. Van krap, naar krapper richting beknellend.

Want werkend Nederland kan de vraag naar werk nog amper aan. Door ontgroening en vergrijzing, maar ook de mismatch op de arbeidsmarkt en de arbeidsmigranten die tijdens de lockdowns terug naar huis zijn gegaan. Om in de metafoor van de te strakke broek te blijven: de rits gaat bijna niet meer dicht.

Niet eerder zo hoog

Er is al sprake van een vacaturerecord, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het derde kwartaal van dit jaar. Er kwamen in juli, augustus en september maar liefst 45.000 nieuwe vacatures bij, waardoor er eind september in totaal 371.000 openstaande vacatures waren. Niet eerder was dat aantal zo hoog.

In de handel (75.000), de zakelijke dienstverlening (58.000) en de zorg (52.000) stonden de meeste vacatures open. Samen zijn de drie sectoren goed voor de helft van alle vraag naar nieuw personeel. In die sectoren kwamen er in het derde kwartaal ook de meeste nieuwe vacatures bij. Al deed de horeca ook hard zijn best, met 7000 nieuwe vacatures is daar naarstig gezocht naar barista's en bedienend personeel.

Tegelijkertijd blijft de werkloosheid al een jaar lang dalen. In het derde kwartaal ging het aantal werklozen naar beneden met 13.000 naar 294.000. Dat wil zeggen dat er steeds meer baanvinders zijn dan baanverliezers.

Daardoor staan volgens de laatste cijfers tegenover elke 100 werklozen 126 vacatures. Een ongekende verhouding. In het tweede kwartaal van dit jaar zag het CBS voor het eerst – sinds het bijhouden van de krapte op de arbeidsmarkt – dat het aantal werklozen lager lag dan het aantal vacatures, toen nog 100 op 106.

Onder hoogspanning

En dus staat de arbeidsmarkt onder hoogspanning. Want de beroepsbevolking groeit niet hard, terwijl het aantal openstaande vacatures en banen maar blijft stijgen.

In het derde kwartaal kwamen er maar liefst 126.000 banen bij, voltijd en deeltijd. Daarmee zijn er voor het eerst meer dan 11 miljoen banen. Het aantal banen in loondienst steeg met 149.000. Het totaal aantal werknemersbanen kwam uit op bijna 9 miljoen, meer dan ooit tevoren. Het aantal banen voor zelfstandigen nam toe met ongeveer 13.000, tot een dikke 2 miljoen. Ook hoger dan ooit. Bij uitzendbureaus kwamen er in het derde kwartaal 22.000 banen bij.

Er is één manier om de krapte op de korte termijn iets te laten afnemen: meer uren werken. Dat gebeurde al wel in het derde kwartaal. Maar de meeste werkenden zien dat toch niet zitten, blijkt uit een eerder onderzoek van het CBS.

